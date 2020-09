Les sociétés de jeux vidéo commencent lentement à dévoiler leur stratégie pour le lancement de consoles de nouvelle génération. Aujourd’hui, c’était au tour de CD Projekt RED, qui par un communiqué a annoncé que The Witcher 3: Wild Hunt sera également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Le meilleur de tout est que vous n’aurez pas à payer un seul centime si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One.

Fidèle à ses bonnes pratiques, l’étude polonaise a assuré que la mise à jour vers la prochaine génération sera gratuitetant que vous avez une copie physique ou numérique de The Witcher 3 sur les consoles actuelles. Et si vous n’aviez jamais eu le titre et que vous souhaitiez en profiter pour la première fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X? Tranquillité d’esprit, la variante nouvelle génération sera mise en vente à prix régulier dans les magasins physiques et numériques.

L’édition de nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt sortira de manière autonome sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5, ainsi qu’une mise à jour gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, les encadrés font mention du Édition complète, qui comprend le jeu original, 16 DLC et les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine. Cependant, nous supposons que la mise à jour gratuite vous offrira la même édition que celle que vous avez achetée sur PS4 et Xbox One. Les doutes seront certainement clarifiés dans les mois à venir. En réalité, CD Projekt Red n’a pas encore révélé de date de sortie de la version nouvelle génération.

The Witcher 3 fait un saut graphique dans la prochaine génération

Bien sûr, The Witcher 3: Wild Hunt profitera du potentiel technique de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X pour apporter quelques améliorations visuelles. Le titre ajoutera la prise en charge du lancer de rayons (Ray tracing) et aura temps de chargement nettement plus rapides. Rappelons que les deux plates-formes intègrent un système de stockage SSD qui, dans certains cas, promet d’éliminer complètement les écrans de chargement désagréables. Si vous possédez le titre sur PC, sachez que la mise à jour de nouvelle génération sera également gratuite pour vous.

