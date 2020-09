Le studio polonais est actuellement à l’honneur des médias et des joueurs. Après tout, nous sommes face à l’une des entreprises qui nous promettent de bonnes nouvelles dans le monde des jeux vidéo, avec des propositions intéressantes qui joueront dans l’un des jeux les plus ambitieux qui aient été vus à ce jour et qui porte le nom de Cyberpunk 2077.

Malgré le grand succès de ce jeu, il y a quelques titres de la société que les joueurs n’ont pas encore réussi à oublier. L’un de ces noms est The Witcher 3, un excellent travail qui non seulement continue d’être un succès des années après son lancement, mais qui montre également qu’il a encore beaucoup à offrir. Comment? Avec son arrivée prochaine sur Xbox Series X et PlayStation 5.

Cela a été confirmé par l’étude en indiquant que non seulement nous aurons des améliorations visuelles impressionnantes qui profiteront du lancer de rayons, mais qu’il y aura également de meilleurs temps de chargement. Tout cela dans une proposition qui ne sera pas uniquement utilisée pour les consoles, il sera également disponible sur PC. Sans aucun doute, c’est l’occasion idéale pour profiter de l’aventure du sorcier.

Bien sûr, vous pouvez avoir certains doutes sur cette nouvelle et est-ce que vous devez acheter à nouveau la version si vous avez déjà les consoles actuelles ou le PC? Absolument. CD Projekt RED a confirmé que, tout comme Cyberpunk 2077, les joueurs qui possèdent déjà la version actuelle pourront profitez de cette mise à jour totalement gratuite. Bien que oui, pour le moment il faudra attendre encore un peu pour savoir quand cette grande première aura lieu.