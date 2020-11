L’étude polonaise révèle les détails qui ont fait du port de The Witcher 3 pour Switch la clé de sa croissance économique.

La la saga du sorceleur n’arrête pas de grandir, et dans l’un de ses mouvements d’expansion sont venues les aventures mettant en vedette Geralt de Rivia sur Nintendo Switch. Un mouvement qu’ils avaient très bien mesuré à partir de CD Projekt RED au niveau des entreprises lorsqu’ils ont publié le jeu dans l’hybride du Great N il y a plus d’un an.

Lors d’une récente réunion d’investisseurs, au cours de laquelle ils ont également révélé certains de leurs projets pour Cyberpunk 2077, tels que l’estimation pour montrer la section multijoueur ou les prévisions de ventes pour leur nouveau projet. Ils ont également mentionné les résultats de The Witcher 3: Wild Hunt sur Nintendo Switch: un succès pour CD Projekt RED.

Le jeu a aidé les chiffres de l’étude à être positifs pour une autre annéeAdam Kicinski, président de la société, a déclaré lors de la réunion que le port de l’immense aventure pour Nintendo Switch a contribué à stimuler les revenus de l’entreprise, étant la clé pour poursuivre la tendance positive que la société a été ces dernières années; bien que les chiffres concrets n’aient pas transcendé. L’un des aspects les plus appréciés est le travail pour sa réalisation au niveau technique, car il offre les vastes mondes de The Witcher 3 et de ses deux extensions dans une version portable, garantissant de nombreuses heures de jeu.

The Witcher 3 continuera de croître avec sa prochaine adaptation à PS5 et Xbox Series X | S, qui sera gratuite pour ceux qui ont déjà le jeu. Plus tôt, le 10 décembreCyberpunk 2077 arrivera, dont vous pourrez lire nos impressions après avoir joué 4 heures.

