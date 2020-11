Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des plus grands débats au sein de la communauté Witcher est de savoir si Yennefer ou Triss sont les meilleurs candidats pour Geralt of Rivia. Après tout, dans The Witcher: Wild Hunt, le protagoniste s’associe à l’un d’eux et vos choix le déterminent. Mais, lequel des 2 est le favori de Henry Cavill, l’acteur qui joue Geralt dans la série Netflix?

Comme le disent nos amis de Tarreo, lors d’une conférence qui a eu lieu au CCXP2019, Cavill a parlé de son amour pour The Witcher et de son expérience dans Wild Hunt. Là, il a révélé qu’il avait toujours choisi Yennefer comme option romantique pour Geralt de Rivia et avec cela, il indique clairement qu’elle est sa préférée.

Mais pourquoi préférez-vous choisir Yennefer? Ce qui se passe, c’est que, bien qu’il ait le sentiment qu’il y a un certain élément “puissant” dans la relation entre Geralt et Triss, il croit aussi que ce qu’il y a entre The Witcher et Yennefer est le véritable amour. C’est pourquoi à la fin il opte toujours pour cela.

Et vous, préférez-vous Yennefer ou Triss? Dites le nous dans les commentaires.

La saison 1 de The Witcher est disponible depuis l’année dernière. Ces derniers mois, sa saison 2 est en production, mais elle a également eu des problèmes en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Donc, il semble que nous devrons encore attendre un peu pour les voir.

