Cela fait longtemps que nous n’avons pas reçu TWEWY dans Nintendo Commutateur, et juste aujourd’hui, la fenêtre de lancement de son adaptation animée a été annoncée. Cependant, ce n’est pas la seule nouvelle de la journée, puisque le mystérieux compte à rebours de son site officiel a pris fin et a révélé quelque chose que les fans de ce jeu attendent depuis longtemps.Neo: Le monde se termine avec vous C’est une réalité et arrivera l’année prochaine 2021 à la fois sur la console hybride du Big N et sur PS4!

Neo: The World Ends With You révèle sa première bande-annonce et nous permet de rencontrer certains des personnages principaux

Le premier trailer de Neo: The World Ends With You est maintenant disponible et c’est peut-être tout ce que les fans de cette saga maintenant voulaient voir dans un nouveau titre. Comme nous pouvons le voir, ce titre aura un lancement mondial au cours de l’été 2021 et maintenant le saut vers les environnements 3D est fait, mais la chronologie du jeu a également été mise à jour (comme dans la série animée), depuis maintenant, les protagonistes auront des smartphones. Et en parlant de protagonistes, grâce à cette vidéo de 2 minutes on rencontre Rindo, Fret, Nagi… et même jouable Sho Nimamimoto! En outre, la bande-annonce comprend également la mystérieuse fille que nous avons déjà vue dans le nouvel épilogue de la version du premier opus sur Nintendo Switch, et même certains des nouveaux shinigami qui font partie de ce jeu maudit dans lequel la vie et la mort va de pair. Prêt à jouer le vôtre avec Shiba, le nouveau maître du jeu, la possibilité de revenir à la vie?

Voir également

De cette façon, il est clair pour nous que Square Enix parie une nouvelle fois sur cette saga avec Neo: The World Ends With You, un titre qui vient des meilleurs rêves des joueurs qui pourraient déjà profiter des rythmes du premier titre. Et vous, si lent?

La source

en relation