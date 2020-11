Takeharu Ishimoto a confirmé qu’il sera dans le nouveau titre Square Enix.

Cette même semaine nous avons eu une annonce très important pour les amateurs de RPG. Square Enix enseigné au monde NEO: The World Ends With You, le retour à la vie de la saga qui a débuté en 2007 et que de nombreux fans ont demandé. Avec un nouveau style graphique 3D et en conservant (semble-t-il) l’essence qui a rendu le TWEWY original génial, le nouveau jeu sortira sur PS4 et Nintendo Switch en été 2021.

Bien que l’annonce était un surprise, il est vrai que Square Enix avait été donner des indices sur une éventuelle continuation. En fait, The World Ends With You recevra en 2021 une adaptation d’anime basée sur le jeu original que le sport fantastique. Dans cette série animée sera le compositeur Takeharu Ishimoto, Quoi participé au jeu original. Mais la meilleure chose est qu’Ishimoto sera aussi dans NEO: TWEWY.

Après avoir connu l’existence du jeu, Ishimoto a partagé la bande-annonce sur son compte Twitter et a confirmé que sera en charge de la musique du jeu, ce que nous savons de la traduction de Siliconera. On pouvait déjà entendre ces mélodies si caractéristique dans la première vidéo et sa participation est quelque chose de extrêmement important car TWEWY est également bien connu pour son Musique, qui est la clé tout au long du développement du jeu, avec des rythmes modernes et uniques qui lui donnent beaucoup de personnalité.

Cette nouvelle ça plaît vraiment aux fans du jeu, qui a introduit quatre nouveaux personnages dans sa première bande-annonce. Le TWEWY original est sorti en 2007 pour Nintendo DS (2008 en Espagne), bien qu’il ait par la suite reçu Autres versionsLe plus complet est celui de Nintendo Switch sorti en 2018. Si vous ne le connaissez pas, nous vous recommandons Essaie et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rappeler notre analyse.

