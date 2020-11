L’annonce de Neo: The World Ends With You, la suite du titre original de la Nintendo DS, a probablement été l’actualité de la semaine et du mois pour les amateurs de JRPG. Le TWEWY original était un ensemble de nombreuses choses qui se sont réunies et ont abouti à un produit unique. L’art, le gameplay, l’histoire et la musique sont allés de pair pour avoir un impact sur de nombreux joueurs qui continuent aujourd’hui à applaudir pendant trois minutes à chaque fois qu’ils se souviennent du match.

De ces quatre piliers, le gameplay a été changé et il va falloir voir comment, l’histoire ne saura pas si elle est à la hauteur de la tâche jusqu’à ce que le titre sorte, mais l’art de Nomura si on peut confirmer qu’il est présent et ça se voit. Et qu’en est-il de la musique?

Takeharu Ishimoto met à nouveau des gants de compositeur pour Neo: The World Ends With You

Eh bien, la musique est parfaitement car Takeharu Ishimoto, compositeur principal du premier opus, est à nouveau en charge de diriger la bande originale de ce second opus. Ah, il sera également en charge de la bande originale de l’anime The Worlds Ends With You! Et cela ne peut se traduire que par le fait que nous pourrons profiter non pas d’une, mais de deux bandes sonores avec de nouvelles chansons! Rappelez-vous: rien ne se passe pour voir la bande-annonce de Neo: The Worlds Ends With You trente fois par jour jusqu’à ce que le jeu arrive à l’été 2021 sur Nintendo Switch et Playstation 4. Allez, la maison vous invite à la première visualisation aujourd’hui:

Voir également

La source

en relation