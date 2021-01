Le créateur de contenu espagnol avait une audience de pointe de 2,5 millions de téléspectateurs.

TheGrefg, au moment de l’obtention de votre dossier. Source: Polygone

TheGrefg tout pulvérise Enregistrements Twitch, et si vous avez déjà lu ceci, c’est parce que ce n’est pas la première fois. Après avoir battu le record de Ninja pour les téléspectateurs simultanés en décembre, le streamer espagnol David Cánovas Martínez, mieux connu sous son nom professionnel, a établi un record historique avec environ 2,5 millions de téléspectateurs simultanés sur sa chaîne pour assister à la présentation de son nouveau skin de Fortnite, le jeu gratuit d’Epic Games.

Hier soir, TheGrefg a lancé une émission pour présenter le dernier morceau de La “ série d’icônes ” de Fortnite, c’est-à-dire cette gamme de conceptions de jeux basées sur les créateurs de contenu les plus populaires, qui comprend un skin Ninja spécial parmi d’autres pièces. Et étant le skin par TheGrefg le dernier de la gamme à être annoncé, les attentes étaient dans l’air. Comme nous l’avons mentionné précédemment, 2,5 millions de personnes Ils ont pu se rencontrer en même temps sur leur chaîne pour la présentation, qui a conduit à cette scène avec laquelle nous avons illustré l’actualité, gracieuseté de Polygon.

Cela établit un nouveau record pour la chaîne d’un individu de manière très lâche. Mais c’est aussi le Record de tous les temps sur Twitch pour toute diffusion en général. Comme nous le voyons dans les journaux Twitch Tracker, son pic de 2470347 millions de téléspectateurs dépasse de loin le record précédent de la chaîne. ELeagueTV, avec un pic de 1 088 063 téléspectateurs, ainsi que le nombre maximum de chaîne PlayStation officielle, dont le record le plus élevé est de 1 014 646 téléspectateurs simultanés lors de ses différentes présentations et événements.

Quant à l’objet du désir des joueurs, le nouveau skin de TheGrefg Il arrivera prochainement au magasin Fortnite, avec ce design inspiré de Goku, de Dragon Ball, et avec la prédominance des couleurs du drapeau espagnol. Un skin qui, comme confirmé par le créateur de contenu, sera disponible pour entre 2000 et 3000 V-Bucks et il sera réactif, c’est-à-dire que son apparence changera au cours du jeu. Et il arrivera accompagné d’un nouvelle emote dans lequel le personnage danse avec un contrôleur, en hommage à la communauté des joueurs qui préfèrent ce système de contrôle.

Mais, comme on le voit à la fin, la peau a été complètement éclipsée par le nouveau jalon d’un streamer espagnol: plus du double spectateurs simultanés que l’enregistrement précédent de Twitch. Une année 2021 qui commence par grand pied pour la communauté hispanique des créateurs de contenu, et nous verrons s’il est encore battu ce chiffre avant d’accueillir le prochain 2022. Nous vous rappelons que Fortnite bat également des records et qu’en décembre le jeu Epic Games a dépassé son propre maximum de joueurs simultanés.

En savoir plus sur: TheGrefg, Fortnite, Twitch, Skins, Epic Games et Record.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');