METTRE À JOUR: Alors que nous mettons la touche finale à cette note, TheGrefg a atteint la barre des 2 094 036 spectateurs simultanés.

Note originale

Le fait que les streamers soient un élément crucial de l’industrie du jeu vidéo n’est pas un secret. Après tout, ils génèrent du contenu de jeux vidéo et ont un public énorme. Pour preuve, nous avons TheGrefg, un streamer espagnol qui a marqué l’histoire sur Twitch en obtenant plus d’un million de téléspectateurs simultanés.

Dans l’après-midi de ce lundi 11 janvier, TheGrefg a fait une émission spéciale pour montrer son skin Fortnite: Battle Royale. Apparemment, combiner un streamer aussi célèbre avec l’annonce d’un jeu aussi important que Fortnite: Battle Royale s’est avéré être la formule du succès, puisqu’il est devenu la transmission qui a eu le plus d’utilisateurs dans l’histoire de Twitch.

Au moment de la rédaction de cet article, TheGrefg en direct comptait 1 851 064 téléspectateurs. C’est un peu plus de quelques minutes avant que le streamer n’ait l’occasion de montrer ce que sera son skin Fortnite.

TheGrefg a brisé sa propre marque

Il faut noter que ce n’est pas la première fois que TheGrefg entre dans l’histoire sur Twitch. En fait, il y a un peu plus d’un mois, il a brisé la marque pour plus d’utilisateurs connectés qu’un streamer ne le permet sur Twitch.

Au cas où vous ne le sauriez pas, lors de l’événement Galactus de la saison dernière de Fortnite: Battle Royale, The Grefg a amassé un pic de 666676 téléspectateurs. Auparavant, ce record était détenu par Ninja, qui a ajouté 630 000 téléspectateurs à une émission Fortnite avec Drake.

Maintenant plus de 1,8 million de téléspectateurs en ce moment sur https://t.co/2DFNg2F4nd pour sa révélation @FortniteGame. 4 minutes pour révéler. Oui, vous méritez ça @TheGrefg! – Mark Rein (@MarkRein) 11 janvier 2021

Cela signifie qu’avec son nouveau record, TheGrefg a attiré plus d’un million de téléspectateurs de plus que dans son précédent record. En outre, il est également devenu l’un des spectacles en direct les plus regardés de toute l’histoire de Twitch, dépassant même certains tournois de League of Legends.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Avez-vous vu le flux où Th Grefg est entré dans l’histoire sur Twitch? Dites le nous dans les commentaires.

