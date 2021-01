Le nom Grefg est connu dans le monde entier et, plus encore, par tous ceux qui ont suivi de près ses traces avec Top Gamers Academy, où il a non seulement montré être un grand créateur de contenu, mais aussi parfaitement guider son équipe tout au long du programme. S’il est vrai que tout au long de ces années, il a montré un grand don pour la création de contenu, cette fois a réussi à marquer l’histoire avec un nouveau direct.

Grefg a réussi à battre un nouveau record sur Twitch, devenant de loin le streamer avec le plus de téléspectateurs de l’histoire. Tout cela grâce à son émission en direct dans laquelle il a présenté la peau qu’il attendait depuis si longtemps pour Fortnite. Une émission qui a non seulement laissé un skin plus que prévu par les fans, mais aussi l’a aidé à atteindre 2468668 millions de téléspectateurs dans un live qui a duré 4 heures.

Avec ce grand pic d’audience, Grefg a réussi à battre son propre record précédent, où il a atteint 660 000 téléspectateurs dans un autre live de Fortnite dans lequel il a suivi de près l’événement Galactus. Pour cette raison, il a réussi à établir un nouveau record avec une différence d’environ 2 millions. Un exploit qui l’amène à être de loin à la première place et à attendre quelqu’un qui parvient à dépasser sa silhouette.

Bien sûr, dans la liste des plus vus il n’est pas seul, mais Rubius le suit de très près, qui peut réaliser faire correspondre ses numéros avec son dernier succès, Egoland, un serveur Rust où différents créateurs de contenu ont toutes sortes d’aventures et où tout peut arriver. Pour le moment, nous savons clairement que Grefg entame cette nouvelle année avec beaucoup de force.