Une nouvelle opportunité d’essayer l’un des jeux vidéo qui nous a le plus marqués dans la rédaction.

Demain, six ans se sont écoulés depuis le lancement de l’un des jeux vidéo qui nous a le plus marqué dans l’écriture, This War of Mine, un titre où les utilisateurs sont mis au défi d’essayer de survivre dans une ville assiégée par la guerre avec tout ce dont ils ont besoin. cela implique, y compris des décisions difficiles. Vous n’avez pas encore joué? Si oui, nous avons de bonnes nouvelles, Studios 11 bits jeter un week-end gratuit sur Steam. De plus, les responsables également de Frostpunk publient du nouveau contenu sur Nintendo Switch.

La période d’essai sur la plateforme de Valve pour This War of Mine est effective depuis hier et jusqu’à ce lundi prochain, 16 novembre. De plus, la promotion s’accompagne d’une remise agressive sur son prix d’achat, pouvant acheter pour 4,74 euros le jeu vidéo par rapport à son coût habituel de 18,99 euros. Son contenu téléchargeable est également réduit. En ce sens, This War of Mine: Complete Edition, qui comprend Les petits et les histoires – Season Pass En plus de la sortie originale, il est disponible dans le bazar des parents Half-Life pour 8,69 euros.

Les utilisateurs de Nintendo Switch reçoivent les deux derniers chapitres du jeu vidéoQuant à la version pour Nintendo Switch, 11 Bit Studios annonce l’arrivée de ses deux derniers épisodes, La dernière diffusion et les braises qui s’estompent. Les deux chapitres abordent des dilemmes complexes, mettant l’utilisateur dans la peau d’un opérateur radio solitaire qui explore le rôle de la vérité dans un moment de désespoir et le rôle d’une jeune femme qui doit trancher entre la survie d’un homme ou son héritage culturel. . Cette War of Mine: Complete Edition est également en vente ces jours-ci dans l’eShop Nintendo Switch et peut être achetée jusqu’au 30 novembre pour 9,99 euros.

“C’est aussi amusant que captivant, effrayant et cru.” C’est ainsi qu’Alejandro Pascual a valorisé This War of Mine dans son analyse il y a six ans, concluant à la façon dont nous étions confrontés à un jeu difficile, impossible à abandonner dès que nous aimons le genre jusqu’à ce que nous ayons réussi à survivre, du moins de quelque manière que ce soit. Nous nous souvenons que d’hier à jeudi prochain, les utilisateurs d’Epic Games Store peuvent également télécharger et ajouter à leurs bibliothèques pour toujours, le bullet-hell The Textorcist.

