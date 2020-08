MARVEL / Jeux épiques

Alors qu’Epic Games se heurte actuellement à Apple au sujet de l’interdiction de Fortnite du magasin iOS, ils continuent également de fournir du contenu avec la saison 4 au coin de la rue. Il y a eu beaucoup de suggestions concernant la saison à venir et nous savons qu’il y aura un thème Marvel. Bien que la poursuite des super-héros ne soit pas surprenante après les arrivées de Deadpool et Aquaman, les skins Marvel de la saison 4 pour Fortnite pourraient inclure Thor, Groot, Storm et Doctor Doom.

Certains ont l’impression que la saison 4 de Fortnite pourrait être décevante, mais la plupart des gens sont excités et prêts à recommencer. Et, pour ceux qui aiment particulièrement les super-héros, la concentration sur le concurrent de DC est encore meilleure car elle sera rapidement suivie par la sortie de l’adaptation de Square Enix des Avengers.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre le nouveau lot de contenu d’Epic Games, vous découvrirez ci-dessous les skins Marvel possibles qui pourraient être inclus.

Quand est la saison 4 de Fortnite?

La saison 4 de Fortnite devrait commencer le 27 août.

Epic Games a confirmé sur Twitter que la saison 4 de Fortnite débutera ce vendredi, et leur confirmation comprend un titre de bande dessinée accompagné du logo emblématique de Marvel.

Il était déjà découvert que le nouveau départ à venir se concentrerait à nouveau sur les super-héros, mais la confirmation est néanmoins une bonne nouvelle.

Deadpool et Aquaman sont apparus dans le chapitre 2, et Epic Games a publié de nombreux skins de super-héros dans le passé.

Mais, en ce qui concerne la prochaine saison 4, il pourrait y avoir beaucoup de nouveaux skins à obtenir pour les joueurs.

Ok maintenant que ma source était correcte, voici quelques informations supplémentaires: – Il y aura un POI Marvel / Thor

– Il y aura un skin Wolverine

– Ils avaient aussi un concept Peely avec de petites griffes de banane (comme le meme « Wolverine Banana »)

– Les pages de bandes dessinées seront trouvées et collectées sur la carte – HYPEX (@HYPEX) 21 août 2020

Skins Marvel de la saison 4 de Fortnite

Les skins Marvel pour Fortnite Season 4 mettront en vedette Thor.

Thor est confirmé comme l’un des skins Marvel pour la saison 4 de Fortnite grâce au tweet d’Epic Games comprenant des émotes de foudre, de marteau et d’arc-en-ciel.

Alors que le dieu nordique du tonnerre est un ajout bienvenu, Hypex a déclaré qu’il y aurait également Wolverine.

Non seulement cela, mais le fuiteur Fortnite a déclaré qu’il y aurait également Groot que beaucoup de gens connaîtront de Guardians of the Galaxy.

Enfin, en ce qui concerne les fuites, Hypex cite Tabor Hill disant que Storm de X-Men sera également inclus.

En plus de tout ce qui précède, la communauté de la bataille royale pense également qu’Iron Man et Doctor Doom pourraient être ajoutés.

En effet, les deux personnages de Marvel sont apparus dans l’en-tête Twitter de Donald Mustard (directeur créatif d’Epic Games) avant qu’il ne le modifie à nouveau.

Mis à part Thor qui a été taquiné et reconnu par Epic Games, les autres personnages de Marvel n’ont pas été confirmés, alors ne traitez pas leur inclusion comme officielle.

