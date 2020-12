Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison des fêtes 2020 est en cours et les campagnes promotionnelles pour les nouvelles consoles Sony et Microsoft sont entrées dans leur phase la plus importante. Hier encore, nous avons appris la parodie de Saturday Night Live sur la pénurie de PS5 et Microsoft n’a pas été en reste en présentant sa nouvelle publicité, réalisée par Taika Waititi, le réalisateur responsable de Thor: Ragnarok.

Le slogan qui englobe le début de la scène Xbox Series X est Power Your Dreams, donnez de la puissance à vos rêves, un avertissement de tout ce que la nouvelle console peut faire, actuellement la plus puissante du marché. Eh bien, Taika Waititi a pris cette idée pour la montrer sous un autre angle dans la vidéo Lucid Odyssey, avec le youtuber MoonLiteWolf. Pour montrer son concept, Waititi commence par une session de sommeil induit pour connaître la portée de l’expérience de jeu sur Xbox Series X et combien de temps ses éléments peuvent rester dans le cerveau humain.

A partir de ce moment, MoonLiteWolf commence à expérimenter différents rêves dans lesquels tout est lié à sa session de jeu sur Xbox Series X, aboutissant à la révélation, dans son rêve évidemment, de l’identité du Master Chief, un chat qui est aussi DJ.

Que pensez-vous de la nouvelle publicité Xbox Series X? Reprenez-vous les éléments conceptuels et abstraits de ces campagnes au début du 21e siècle?

Dites-nous dans les commentaires et restez ici à LEVEL UP.

La source