Lorsque les remasters de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 ont été annoncés, je suis sûr que nous avons tous immédiatement pensé: « Bon sang ouais, ça va être un voyage de nostalgie folle », espérant que le développeur Vicarious Visions pourrait donner le look et la sensation de l’original jeux à nouveau. J’ai même écrit sur la façon dont l’annonce elle-même m’a fait me souvenir de l’impact culturel réel du THPS. Maintenant que j’ai pu passer du temps avec le jeu complet, il s’avère que c’est bien plus qu’un voyage nostalgique.

Il reprend en effet l’esprit de ces jeux vieux de plus de 20 ans. Entre le gameplay fidèle avec une physique et des contrôles appropriés et la recréation de skateparks avec nos morceaux préférés d’antan, vous obtenez exactement ce que vous espériez. Mais THPS 1 + 2 Remastered a également utilisé cela comme une opportunité pour représenter une nouvelle ère de patinage, nous réintroduisant dans le sport et la culture comme un reflet de ce qu’il est maintenant.

Aori Nishimura est l’un des ajouts passionnants au THPS, et c’est une patineuse professionnelle accomplie de 19 ans en provenance du Japon.

Vous voyez cela dans la liste des patineurs jouables. C’est dope que je puisse jouer en tant que versions d’âge moyen de Tony Hawk, Kareem Campbell et mon préféré, Eric Koston, encore une fois. Cependant, au cours de mes quelques heures avec THPS 1 + 2 Remastered, je me suis tourné vers les nouveaux skateurs qui ont redynamisé mon appréciation et ma compréhension de la culture du skate. Je cherche des cassettes de skate, des séquences de compétition et des interviews de Tyshawn Jones, Lizzie Armanto, Aori Nishimura et Leo Baker – qui sont maintenant mes préférés pour jouer et regarder.

Ce sont des gens de ma génération (ou même des plus jeunes) qui ont grandi en voyant des patineurs plus âgés et qui ont même joué au THPS à leur époque, qui sont maintenant dans le jeu en perpétuant cet héritage. Leo Baker mentionne comment ils jouaient au jeu avant d’aller patiner, la mère de Tyshawn Jones dit que ses fils ont probablement appris le patinage des jeux, et j’ai même parlé à Shane O’Neill plus tôt cette année de l’impact de la série sur lui.

C’est un contexte différent dans lequel jouer et réfléchir sur THPS, qu’à l’âge adulte, je peux me tourner vers ces nouveaux patineurs comme source d’inspiration et comprendre comment leur travail acharné et leurs contributions ont affecté (et continuent d’affecter) la culture et les voies qu’ils occupent.

Enfant, quand je regardais Eric Koston, je pensais que je voulais être comme lui un jour, alors j’ai pris une planche, j’ai mangé de la merde pendant quelques années, et je l’ai raccroché à 14 ans. Mais je suis assis ici maintenant en train de lire et de regarder des vidéos sur l’histoire de Tyshawn Jones, comment il a secoué le monde du patinage à l’adolescence, réalisé un rêve et représente le Bronx (BX toute la journée!) Et la scène du patinage de rue. Je regarde les compilations rad de Lizzie Armanto où elle le déchire comme l’une des patineuses les plus excitantes de ces dernières années. Il a été rafraîchissant de revenir sur toutes les réalisations d’Aori Nishimura en tant que compétitrice, représentant le Japon pour le monde du patinage.

Je sais que les gens qui ont suivi la scène reconnaissent probablement déjà ces noms et comprennent leurs réalisations. Donc, pour les patineurs (très) inexpérimentés comme moi qui ont grandi sur les jeux et qui sont finalement tombés du sport lui-même, il est important de voir à quel point la scène a grandi depuis la dernière fois que nous avons prêté attention. C’est une démonstration sans effort de diversité et d’inclusion où les femmes, le BIPOC, les personnes queer et les personnes trans peuvent jouer en tant que personne réelle qui les représente.

Leo Baker l’a dit lui-même dans une récente interview avec Hypebeast, mentionnant à quel point il était important de jouer le rôle d’Elissa Steamer dans les jeux originaux. Baker a également déclaré: « Maintenant, il y a encore plus de représentation. Je pense que c’est vraiment magnifique. En tant que skateur queer, j’ai l’impression que c’est une vraie victoire pour les queers qui patinent, qu’il y a une représentation trans dans ce jeu vidéo qui est extrêmement influente. » Cela ne convient que pour un espace construit autour de la contre-culture, de la non-conformité et de l’expression de soi. Dans un monde où la représentation compte toujours, avoir cette liste de patineurs accomplis peut toucher et toucher beaucoup plus de gens qu’avant.

Nous, les anciens, ressentirons cette étincelle ou cette révérence similaire que nous avions il y a 20 ans, qui transparaît également dans la bande originale. Bien sûr, la question qui préoccupait tout le monde lorsque les remasters ont été annoncés était de savoir si ces chansons emblématiques seraient de retour, compte tenu de la difficulté de gérer les licences. J’ai écrit sur la façon dont THPS 2 m’a présenté Bad Religion et comment ils m’ont fait entrer dans la scène punk et restent mon groupe préféré (ou le deuxième favori derrière Streetlight Manifesto) de tous les temps. Alors me voilà en train de chanter « You », « No Cigar » de Millencolin et « Police Truck » de Dead Kennedys tout en débarquant des combos de plus de 100 000 points. Mais comme la liste des skateurs, la bande originale parle également d’une nouvelle ère qui complète le passé.

Tout comme THPS nous a aidés à découvrir de nouvelles musiques, ce package remasterisé a à nouveau mes oreilles réveillées au son des sons bruts du punk. Des groupes comme Rough Francis avec « Deathwire » et Destroy Boys avec « Duck Eat Duck World » se démarquent énormément en tant que nouveaux venus sur la bande originale. Et encore une fois, j’ai de nouveaux groupes avec des discographies à parcourir. De la même manière que THPS m’a fait entrer dans la scène punk, voici THPS 1 + 2 Remastered ravivant cette flamme et me rappelant que le punk n’est pas mort.

Avant d’avoir 21 ans, Tyshawn Jones a conclu un accord avec Adidas, a remporté le prix du patineur de l’année et a ouvert ses propres entreprises.

C’est fou comment le THPS a bouclé la boucle, capturant la nostalgie en nous donnant ce que les anciens jeux faisaient, mais aussi instillant ce même sentiment d’admiration avec la nouvelle ère culturelle du patinage. Bien sûr, il y a eu des tentatives de revitalisation de la série dans un passé plus récent, mais cette nouvelle remasterisation se marie extrêmement bien car la boucle de jeu de base est serrée et mélange les différents systèmes de trucs de la série de manière appropriée (ce que mon gars Mat Paget expose avec éloquence dans son la revue). Vicarious Visions a bien fait pour ceux qui voulaient une solide et véritable expérience THPS, mais cela signifie également que les patineurs de la liste qui représentent le sport aujourd’hui l’ont bien fait.

Je ne pense pas que je vais prendre mon deck Birdhouse édition collector et construire sur mesure une planche avec les bons trucks, roulements et roues pour patiner à nouveau, mais j’ai été rafraîchi sur la scène et j’ai réalisé que j’avais disparu. en dehors. C’est cool de voir ma génération de gens célébrer THPS 1 + 2 comme un superbe jeu et une capsule temporelle, mais c’est tout aussi cool de penser que les enfants qui le captent pourraient s’identifier à lui de la même manière que moi quand j’étais jeune – ce que je ‘ai appris à apprécier à nouveau grâce à ce remaster.