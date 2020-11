Que la Nintendo Switch soit un succès, ce n’est pas quelque chose qui surprend personne. Il suffit de voir l’évolution de ses ventes depuis sa sortie le 3 mars 2017. Il y a quelques jours, Nintendo elle-même a donné ses dernières données financières, et la vérité est qu’elles font scandale, puisque Nintendo Switch continue d’augmenter ventes, dépassant déjà les 68 millions de consoles vendues dans le monde, dépassant ainsi la mythique NES. Ils ont également publié une liste des jeux les plus vendus sur la console hybride, Mario Kart 8 Deluxe étant le roi incontesté. Cependant, aujourd’hui, nous avons fait écho à une autre liste avec plus de jeux qui ont dépassé le million d’exemplaires vendus. Les données de cette liste sont prises jusqu’au 30 juin, donc à l’heure actuelle, ces données de ventes seront plus élevées.

Fire Emblem: Three Houses est un succès retentissant dans la saga

Dans cette dernière liste, l’un des jeux qui apparaît est Fire Emblem: trois maisons. Les dernières données que nous avions du jeu des trois maisons, dataient du mois de mai avec un total de 2,87 millions d’exemplaires, mais dans cette dernière liste, Fire Emblem: Three Houses a 3,02 millions d’exemplaires vendu. En regardant ces données, nous pouvons affirmer que cette dernière livraison est devenu le jeu le plus vendu de la série, Depuis à ce jour, Fire Emblem Fates pour Nintendo 3DS a occupé ce poste avec 2,94 millions d’exemplaires.

