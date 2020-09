Le prochain prize pool de TI ne cesse d’augmenter.

Cette année a été assez étrange. Après que COVID-19 a pratiquement changé le monde, la scène Dota 2 est actuellement en danger. Malheureusement, la décision de Valve d’annuler le DPC a eu un impact négatif sur de nombreuses petites équipes.

Après un si long retard, tout le monde s’attendait à ce que l’entreprise révèle quels sont les plans pour la prochaine TI 10. Cependant, Valve n’a publié qu’un tweet disant qu’il surveille toujours la situation et que d’autres nouvelles seront publiées à une date ultérieure.

La cagnotte internationale 10

Bien que tout le reste semble se dégrader, il y a une chose qui ne cesse de s’améliorer: c’est la cagnotte de TI 10. Même s’il ne reste que quelques jours avant la fin du Battle Pass, le prize pool vient d’atteindre plus de 35 millions de dollars américains. S’il y avait le moindre doute, cela prouve sûrement que TI est le tournoi avec la plus grande cagnotte du monde de l’esport.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que nous n’avons pas encore vu le troisième Arcana. De plus, Valve n’a même pas sorti l’Immortal Treasure III. Comme vous pouvez l’imaginer, cela aura un impact significatif sur le prize pool, ce qui le rendra probablement encore plus grand.

Au moment de la publication, il nous reste dix jours avant la fin du Battle Pass. Certains utilisateurs de Reddit pensent qu’il est très probable que la cagnotte atteindra 40 millions de dollars; parce que l’Arcana et l’Immortal Treasure III vont être assez amusants. Que cela se produise ou non est encore en suspens car il ne reste plus beaucoup de temps. Néanmoins, si Valve décide d’augmenter la durée du Battle Pass, nous atteindrons certainement l’objectif.

