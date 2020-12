Il existe de nombreux titres qui, pour devenir réalité, doivent lancer une campagne de financement participatif via Kickstarter, et enfin nous pouvons jouer à des jeux qui n’auraient pas été possibles autrement. Alors, aujourd’hui, il est temps d’en parler TimeFall, un jeu créé par le studio valencien Newage Arts et qui a désormais besoin du soutien de tous ses futurs joueurs pour devenir une réalité (et même si pour le moment il n’est prévu que pour PC, il pourrait être le prochain jeu qui, en cas de succès, finit par arriver sur Nintendo Switch). Oserez-vous apporter votre grain de sable?

Vous pouvez désormais participer à la campagne de financement participatif TimeFall

TimeFall est un titre inspiré de RPG comme Pokémon Mysterious World, Undertale ou Earthbound, dans lequel nous devons trouver un moyen de rentrer chez nous après avoir fini dans un monde magique comme effet collatéral d’un accident de train. Ainsi, ce monde est divisé en plusieurs sections dans lesquelles nous pouvons suivre différents chemins qui s’ouvriront devant nous au fur et à mesure que nous prendrons des décisions, afin d’atteindre l’une des différentes fins qui seront disponibles. De plus, en plus de la campagne Kickstarter, une petite démo a également été lancée pour PC, donc si vous avez des questions quant à savoir s’il s’agit d’un projet dans lequel vous pouvez apporter votre contribution, vous pouvez le télécharger et voir par vous-même comment c’est.

Par conséquent, si nous arrivons enfin à voir TimeFall dépendra des clients, mais ce qui est plus que clair pour nous, c’est qu’il a suffisamment de potentiel pour devenir l’un de ces titres qui ne passent pas inaperçus. Et à vous, que pensez-vous de cette aventure qui nous est proposée?

Source: communiqué de presse

