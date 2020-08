Le jeu de Zeng Xian Cheng continue de se développer, mais nous ne connaissons toujours pas sa date de sortie.

Il Spectacle des futurs jeux de JeuxRadar Il nous a laissé des nouvelles intéressantes sur différents jeux. L’un de ceux qui sont apparus était Bright Memory Infinite, un jeu vidéo de action et tir décor futuriste à la première personne. Ce titre est développé par une seule personne, Zeng Xian Cheng, qui compose Studio FYQD. L’événement nous a laissé une nouvelle et spectaculaire bande-annonce du titre.

Le jeu, qui nous transporte dans l’année 2036, nous place dans une réalité alternative dans laquelle une série de phénomènes étranges ils commencent à se produire partout dans le monde. Les scientifiques n’expliquent pas ces faits et nous incarnerons Hannah grâce, membre d’une organisation envoyée pour enquêter sur eux. Au cours de ce voyage, le protagoniste découvre une histoire encore inconnue de deux mondes sur le point de se dévoiler.

Le jeu respire l’action en abondance, avec de l’action, des tireurs et des combats à la première personne, et même éléments de parkour. Il semble que ce sera un jeu assez avancé techniquement, même si nous devrons le voir quand il sortira. En principe, le titre sortira pour PS4, Xbox Series, Xbox One et PC en 2021, mais il n’y a aucune date confirmée d’aucune sorte.

L’auteur du titre a tweeté que la bande-annonce contient quelques clichés déjà vu ci-dessus, car il pense que beaucoup de gens ont manqué la vidéo précédente, mais déclare que nous pouvons voir un nouvelle bataille contre un patron. Le créateur espère que tous les joueurs apprécieront la nouvelle vidéo.

Le jeu, fait avec Unreal Engine 4, a déjà une démo sur Steam appelée Bright Memory, qui coûte 8,19 euros. Et pourquoi vous disons-nous cela? Eh bien, parce que si vous avez cette version d’essai, ils vous donneront le Bright Memory Infinite complètement gratuit quand il sortira (sur Steam, cependant), cela peut donc être une bonne option pour garder un œil sur le titre et économiser de l’argent. Au fait, FYQD a ajouté DLSS et lancer de rayons à cette version de Steam.

En savoir plus sur: FYQD-Studio, Zeng Xian Cheng, Unreal Engine 4 et Bright Memory: Infinite.

