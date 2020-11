Respawn Entertainment est l’un des studios qui a acquis sa renommée dans l’industrie du jeu vidéo. L’entreprise a à son actif de grands titres tels que Légendes Apex, Star Wars Jedi: Ordre déchu ou Titanfall, une saga qui a réussi à redéfinir les éléments du genre shooter sous de nombreux aspects et qui a réussi à gagner l’approbation des critiques et des utilisateurs. Maintenant après plus de six ans depuis son lancementTitanfall est maintenant disponible au téléchargement sur Steam.

L’édition de luxe Titanfall est disponible avec une réduction de 60%. Cette version inclut le jeu de base avec le Season Pass, qui propose neuf cartes. De la même manière, nous trouvons également à notre disposition Titanfall 2 pour moins de dix euros. Cette édition fournit aux utilisateurs tout le contenu Digital Deluxe, le pack de démarrage pour monter de niveau et débloquer des objets beaucoup plus rapidement, et un skin personnalisé pour une arme.

Il y a eu peu de joueurs qui ont signalé des problèmes sur les serveurs, donc une mise à jour devrait le résoudre. Quoi qu’il en soit, Titanfall est un jeu qui est également disponible pour Xbox 360, Xbox One et PC via Origin, et maintenant également sur Steam. Inutile de dire que dans l’application Valve, nous trouvons un autre des titres de Respawn Entertainment. Apex Legends, un jeu de tir Battle Royale gratuit qui reçoit des mises à jour et du contenu fréquents.