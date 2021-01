Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

On se souvient principalement de Super Mario Galaxy pour être l’un des jeux qui a réussi à introduire un système de jeu d’exploration 3D intéressant avec beaucoup de succès. Ce titre était également connu pour présenter Rosalina, Lumas et d’autres personnages. Si vous êtes un fan des Toads, vous vous en souviendrez également pour avoir été le premier jeu dans lequel l’inlassable Toad Squad est apparu, aidant Mario dans son aventure. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour tous les fans de cette courageuse équipe, car il sera bientôt possible de jouer avec plusieurs d’entre eux pour la première fois.

Dans Super Mario Galaxy, un groupe de crapauds passionnés d’exploration se sont réunis et se sont appelés Toad Squad, qui ont parfois aidé Mario. Au fil du temps, le Toad Squad était un élément récurrent dans les jeux de la franchise et dans Super Mario 3D World Captain Toad au nom des autres Toads a eu l’occasion de jouer dans certains niveaux et enfin, dans Captain Toad: Treasure Tracker, est apparu dans son jeu complet, qui a pleinement exploité l’exploration de ces niveaux intéressants qui ont été introduits dans Super Mario 3D World.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, une nouvelle version du jeu initialement conçue pour la Wii U, fera ses débuts très prochainement. Cette nouvelle version comprend plusieurs améliorations et ajouts qui ajouteront de la valeur à la nouvelle aventure de Mario, comme le mode photo. Dans le titre original, bien qu’il y ait du multijoueur dans presque tout le jeu, dans les niveaux d’exploration isométrique, il n’était possible de contrôler que Captain Toad, il était donc prévu que dans la version Nintendo Switch, il n’y aurait aucun changement.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les fans croient que dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, il y aura un personnage jouable caché.

Toad Squad est de retour et prêt pour la mission

Cependant, la bonne nouvelle est que Nintendo a préparé quelque chose de spécial pour les missions mettant en vedette Captain Toad, car il a révélé qu’il serait possible de jouer à ces niveaux en coopération avec jusqu’à 3 autres joueurs, et qu’ils ne pourront contrôler ni plus ni moins. 3 membres du Toad Squad. Ainsi, après presque 14 ans de son incursion dans Super Mario Galaxy, 3 autres crapauds pourront rejoindre l’action.

Nintendo a confirmé que les niveaux de Captain Toad pourront également participer le trésorier Toad (vert), le conseiller Toad (bleu) et le crapaud jaune, qui n’a apparemment pas de nom en espagnol, mais en anglais certains le connaissent comme nostalgique ou nostalgique. En coopération, les 4 crapauds pourront explorer et collecter les étoiles cachées dans ces niveaux.

Malheureusement, comme il y a un quota maximum de 4 membres pour les expéditions dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et apparemment dans la bande-annonce, le messager Toad (violet) et Toadette, qui occupe Toad Squad, ne feront pas partie des expéditions. la position d’archiviste. Cependant, cette dernière décision a plus de sens, car nous nous souvenons qu’elle est apparue pour la première fois dans l’équipe de Super Mario Odyssey.

Saviez-vous que Super Mario 3D World était la première fois que Captain Toad était jouable dans ses propres mini-aventures? Découvrez ces cours en coopération à quatre dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. pic.twitter.com/94aLB4CxsI – Super Mario UK (@SuperMario_UK) 20 janvier 2021

Comment recevez-vous cette nouvelle? À quel crapaud aimeriez-vous jouer à ces mini-jeux de Super Mario 3D World? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez profiter des fonctionnalités multijoueurs du titre, vous serez intéressé de savoir que l’ajout principal au jeu, Bowser’s Fury, sera une courte aventure qui pourra être jouée en coopération.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury fera ses débuts le 12 février exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source