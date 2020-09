Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft a pris toute l’industrie par surprise en annonçant il y a quelques instants l’achat de ZeniMax Media et Bethesda Softworks. Ainsi, le développeur et ses franchises populaires feront désormais partie de Xbox Game Studios.

Phil Spencer, directeur de la Xbox, a célébré cette acquisition en grand, qui a été réalisée pour 7,5 $ MMJJ. Divers dirigeants de Bethesda ont également célébré l’accord historique entre les entreprises. L’un d’eux était Todd Howard, réalisateur et producteur renommé du studio.

À travers un article de blog Bethesda, Howard a parlé de sa carrière, de sa relation avec la Xbox et de ce qu’implique l’achat de Microsoft.

Howard a célébré l’achat de Bethesda par Microsoft

Howard a noté que tout au long de ses années à Bethesda, il a eu l’occasion de travailler avec certains des plus grands talents de l’industrie. Il a également souligné que l’un de ses principaux partenaires a toujours été Microsoft.

«Nous les avons rejoints aujourd’hui, et je voulais partager quelques réflexions personnelles sur ce que cela signifie et notre vision commune. La trajectoire de la Xbox et la trajectoire de Bethesda à bien des égards sont allées de pair », a expliqué le manager.

Howard a rappelé que Bethesda était avant tout un développeur de PC. Cependant, le rôle du studio était important à l’époque de la première Xbox, la console où The Elder Scrolls III: Morrowind est sorti.

Le créateur souligne qu’il a d’abord douté du lancement, mais la philosophie de Microsoft et de Xbox l’a incité à ne pas l’exclure. L’idée principale était que plus de joueurs pouvaient vivre l’expérience RPG, qu’ils aient ou non un PC.

«Comme notre partenariat d’origine, celui-ci concerne plus d’un système ou écran. Nous partageons une profonde croyance dans le pouvoir fondamental des jeux, dans leur capacité à se connecter, à responsabiliser et à apporter de la joie. Et c’est une conviction que nous devons apporter à tout le monde, peu importe qui vous êtes, où vous vivez ou ce que vous jouez », a ajouté le manager.

Howard a souligné le travail que Phil Spencer a fait ces dernières années et sa philosophie de mettre le joueur au centre de tout. Pour cette raison, le manager est convaincu que Bethesda et Xbox pourront collaborer avec succès pendant des années.

