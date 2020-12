Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après son ascension en tant que proposition de jeu, Open Worlds a non seulement séduit des millions de joueurs, mais leur a également fait réfléchir à ce que l’avenir leur apporterait avec les progrès du matériel, que ce soit sur console ou PC. Si ces types de jeux continuent d’étonner, il y en a certains qui ont remis en question les décisions de développement, car bien qu’il existe d’énormes scénarios, les possibilités d’interaction sont rares et ils ne se sentent pas vraiment comme un monde vivant. C’est précisément quelque chose que la connaissance créative de Bethesda, Todd Howard, aimerait changer.

Lors d’une interview avec The Guardian, Todd Howard, directeur de Starfield et l’un des créatifs les plus importants de Bethesda, a évoqué le présent et l’avenir des mondes ouverts dans le cadre du développement de ce nouveau titre qui promet des choses intéressantes. Dans un premier temps, Howard a souligné que les jeux de ce type, au moins sous le contrôle de Bethesda, parieront de ne pas limiter l’accès pour des raisons matérielles, ce qui semble un clin d’œil à l’environnement de jeu Xbox qui englobe les consoles, PC, mobiles et le cloud: “le genre de jeux que nous créons sont ceux où les gens vont s’asseoir et jouer pendant des heures, surtout si vous pouvez accéder à un jeu plus facilement, et quel que soit l’appareil sur lequel vous vous trouvez ou où vous vous trouvez. Je pense que c’est ce les jeux vidéo seront couverts dans les 5 à 10 prochaines années. “

Plus tard, Howard a souligné qu’en termes de mondes ouverts, il aimerait que la prochaine étape soit vers l’interactivité avec le tout, laissant les ambitions se reposer autour de l’échelle: “Je voudrais voir plus de réaction dans les mondes de jeu, plus des systèmes qui se rencontrent avec lesquels les joueurs peuvent s’exprimer. Je pense que rechercher l’échelle pour l’échelle n’est pas toujours le meilleur objectif. »

Pour l’instant, on ne sait rien de Starfield, seulement qu’il utilisera un moteur remanié pour présenter la nouvelle expérience Bethesda à la prochaine génération.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source