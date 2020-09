CS: GO: Fallen sort du MIBR après TACO, Fer, Dead Removal.

Gabriel «FalleN» Toledo a annoncé sa décision de se retirer de la liste active du MIBR. L’annonce intervient quelques heures après que Fernando «fer» Alvarenga, Epitacio «TACO» de Melo et l’entraîneur Ricardo «mort» Sinigaglia aient été retirés de l’équipe. FalleN cite leurs démissions comme raison de sa séparation avec l’organisation.

O jogo não acabou! // Ce n’est pas gameover! (PT / EN) Lire: https://t.co/BCie3Tufpi – Gabriel Toledo (@FalleNCS) 14 septembre 2020

Plus tôt dans la journée, le MIBR a annoncé que les vétérans Fer, TACO et l’entraîneur de longue date Dead ne feraient plus partie de la liste active de CS: GO. Fer, TACO et FalleN jouent ensemble depuis 2015, représentant plusieurs organisations, dont Luminosity et SK Gaming. Dead s’est également associé à l’équipe en 2015 et a agi en tant qu’entraîneur et manager de l’équipe depuis. Dead a récemment été temporairement banni par ESL et suspendu par MIBR en raison de son utilisation d’un exploit d’entraîneur lors d’un match ESL One: Road to Rio.

Fer, FalleN et TACO ont remporté d’innombrables titres de champion ensemble – dont deux CS: GO Majors à MLG Columbus et ESL One Cologne 2016. Ils étaient la deuxième équipe à remporter deux Majors consécutifs. En plus de devenir la première équipe non européenne à remporter un titre majeur. Ils ont atteint le numéro un du classement mondial à plusieurs reprises, devenant ainsi la première équipe brésilienne à le faire.

Obrigado @fer, @TACOCS et @ricsini. pic.twitter.com/rl6YpXqNam – MIBR (@mibr) 13 septembre 2020

FalleN Feuilles MIBR

Peu de temps après l’annonce de la suppression de Fer, TACO et Dead, le légendaire leader du jeu FalleN a révélé qu’il se retirerait également de la liste active. FalleN a dirigé le noyau MIBR depuis sa formation, les amenant à deux titres majeurs. En plus des victoires à l’ESL One Cologne 2017, aux finales de la saison 6 de l’ESL Pro League et à l’IEM Sydney 2017.

«Je ne suis pas satisfait de la décision récente», déclare FalleN dans un TwitLonger. «Les dernières semaines ont été dures et difficiles et c’est pourquoi je demande à quitter la liste active pendant que je réfléchis à mes prochaines étapes.»

Le MIBR compte désormais deux membres, Vito « kNgV- » Giuseppe et Alencar « trk » Rossato. KNgV- a également partagé sa désapprobation des récents changements de liste, mais n’a pas encore annoncé s’il quitterait également l’organisation. Le MIBR doit participer à l’IEM New York 2020 en Amérique du Nord; qui devrait commencer le 6 octobre.

Image vedette: ESL