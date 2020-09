Capture d’écran: Activision / Kotaku

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, disponible aujourd’hui sur PC, PlayStation4 et Xbox One, est un tour de force – un redux rare qui modernise les jeux originaux tout en restant fidèle à ce qui en a fait de telles caractéristiques. Le remaster a également, enfin, après des décennies, introduit le Pro Skater 2 de Tony Hawk dans… le début des années 90?

En parcourant les niveaux du Tony Hawk’s Pro Skater 2 original, vous pouviez trouver des objets à collectionner à chaque niveau. Les trouver tous vous rapporterait un petit point ou un bonus de devise dans le jeu. Le niveau de New York comportait un élément qui, autrefois, était un aliment de base de Big Apple: les jetons de métro.

Cela est resté en grande partie inchangé dans le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, avec une différence notable. Comme certains habitants l’ont souligné, dans la version remasterisée, ces objets de collection ont été mis à jour pour refléter un système de paiement des tarifs plus moderne:

La bande magnétique, la découpe dans le coin, les flèches indiquant utilement dans quelle direction faire glisser – oui, c’est incontestablement une MetroCard de New York City Transit (NYCT). (Oubliez le fait qu’il lit «Subway Card». S’il est vrai que tout New-Yorkais digne de ce nom sache qu’il ne faut jamais l’appeler une «carte de métro», il s’agit d’un jeu vidéo avec un ton léger et des problèmes de licence auxquels il faut réfléchir, alors nous peut accorder une certaine marge de manœuvre ici.) Sans aucun doute, c’est incroyable de voir MetroCards obtenir leur juste dû à Tony Hawk. Mais c’est aussi un élément qui n’aurait pas été déplacé dans le jeu original.

Lorsque le Pro Skater 2 de Tony Hawk est sorti pour la première fois, en 2000, le jeton de métro était sur les outs. À ce moment-là, les MetroCards étaient utilisées depuis près d’une décennie, après avoir été implémentées pour la première fois en 1993. Un an plus tard, l’IRT Lexington Avenue Line – la ligne la plus fréquentée du réseau et que vous connaissez peut-être sous le nom de 4, 5 , et 6 trains — était équipé de tourniquets MetroCard. En 1997, ils ont été mis en œuvre dans tout le système et sont devenus la forme de facto de paiement des tarifs pour prendre le métro de NYCT. Les jetons de métro ont été supprimés pour de bon trois ans seulement après la sortie du jeu. Il est donc temps que Tony Hawk’s Pro Skater inclue une mise à jour pour refléter ce que vous trouveriez vraiment dans les portefeuilles des New-Yorkais.

Ce lifting, cependant, n’est pas conçu pour résister à l’épreuve du temps. La MetroCard elle-même est dans un train express jusqu’à l’obsolescence.

En 2019, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), l’organe directeur du NYCT, a lancé une initiative appelée OMNY. Une mise à niveau à l’échelle du réseau, OMNY est conçu pour remplacer la MetroCard désuète par des formes de paiement sans contact. Dans les stations actuellement équipées d’OMNY, vous pouvez appuyer sur une carte (de crédit, de débit ou prépayée) ou un appareil intelligent (téléphone ou montre) sur un capteur pour payer votre tarif. C’est un grand pas en avant pour rendre le métro de NYCT aussi moderne que pratiquement tous les autres systèmes de transport en commun métropolitains de la planète.

Actuellement, si vous ne possédez pas de carte de paiement ou d’appareil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser OMNY et vous devez toujours vous fier à votre fidèle ancienne MetroCard. Mais, comme l’a rapporté le New York Daily News à la fin de l’année dernière, le MTA prévoit de publier des cartes de robinet OMNY en plastique en 2021. Le déploiement dans les 472 stations de métro de NYCT – ainsi que le vaste réseau de bus de l’agence – devrait se terminer en 2023, à quel point les MetroCards, comme les jetons de métro de 2003, seront entièrement supprimés.

Qui sait? Peut-être que Pro Skater 1 + 2 Extremely Gnarly Remastered Edition de Tony Hawk, sorti en 2035 pour la PS7 et la Xbox Series Z, inclura l’OMNY alors bientôt supprimé en tant qu’objet de collection.

