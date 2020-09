Call Of Duty: Black Ops Cold War sort en novembre. Se déroulant au début des années 1980, les armes et l’équipement du jeu représenteront la période (pour le meilleur ou pour le pire). Cependant, comme la série Black Ops a été partout des années 1960 aux années 2060, nous voulions revenir sur certaines des meilleures séries de victoires et de scores que la série nous a apportées au fil des ans.

Commençant au numéro 10 est l’emblématique RC-XD. Cette voiture radiocommandée explosive est un killstreak de bas niveau présenté dans chaque titre Black Ops. L’édition collector 2010 Black Ops «Prestige» était même livrée avec un RC-XD contrôlable (non explosif) pour appeler le vôtre. Bien que ce ne soit pas la séquence la plus forte, c’est de loin la plus mémorable. Au numéro 9, nous avons le Lightning Strike. Ce score est présenté dans la plupart des titres Black Ops et même dans la plupart des titres Modern Warfare. Il est rapide, convivial et présente un potentiel mortel. C’est une solide séquence de niveau intermédiaire qui permet aux joueurs de sélectionner trois points d’attaque. Presque immédiatement après, les avions de combat grouillent sur et hors de l’écran et attaquent avec une excellente précision. Peut-être même trop précis …

Le numéro 8 est le gardien de Black Ops 2-3. Au lieu d’un pistolet de sentinelle, pourquoi ne pas micro-ondes et ennuyer les ennemis avec le gardien sous-estimé? Le numéro 7 est la tourelle SAM de Black Ops 1. Avec de nombreuses séries de tueries aériennes, c’est bien d’avoir autre chose que votre lance-roquettes pour vous aider dans le contrôle aérien. La tourelle SAM peut vous aider. Son seul travail est de tirer des missiles sur des séries de morts aériennes. C’est le seul défaut? Il peut être détruit facilement. Le numéro 6 est le bombardier de tapis menaçant de Black Ops 1 et 3. Une fois ce bombardier b-52 gigantesque appelé, rien ne peut vous aider. Laissant des dizaines de bombes d’en haut, cette série de tueries peut entièrement effacer les petites cartes et peut même vous tuer dans le processus! Notre spot numéro 5 revient au Loadstar de Black Ops 2. Son système de missile précis et guidé par laser peut prendre une seconde pour atterrir vos coups, mais sa précision les garantit. Après cela, au numéro 4 se trouve le mitrailleur de Black Ops 1. Vous prenez le contrôle d’un tireur de hachoir avec des munitions infinies pendant 60 secondes. Bien qu’il n’ait pas de missiles ni de bombes, vous apprenez rapidement que le pistolet Gatling ci-joint est tout ce dont vous avez vraiment besoin.

Le numéro 3 est le Stealth Chopper, une excellente séquence pour ceux qui veulent rester au sol avec leur arme en main. Les choppers furtifs sont dans la plupart des jeux Black Ops et sécurisent traditionnellement la carte sans aucune aide de votre part. Vous restez au sol et laissez l’hélico faire le massacre pour vous. Au numéro 2, nous avons le Swarm de Black Ops 2. C’est le score final et pour une bonne raison: il punit l’équipe ennemie. Pleuvant des masses de drones chasseurs-tueurs, l’essaim pleut de l’équipe ennemie pendant 45 secondes. Le seul moyen d’éviter une mort certaine est de se mettre à l’abri. Pour le numéro 1, nous appelons les chiens. Les chiens d’attaque ont été présentés d’une manière ou d’une autre dans les quatre titres Black Ops (et même avant dans Call Of Duty: World At War). Pendant 60 secondes, les chiens d’attaque apparaissent et se déchaînent contre l’équipe ennemie. Ce killstreak de haut niveau est facilement l’un des plus mémorables et certainement l’un des meilleurs.