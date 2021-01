L’un des moments les plus tristes de toute l’histoire de cette industrie a été quand au début de ce siècle, Sega a annoncé qu’elle ne serait plus en concurrence sur le marché des consoles, ceci bien sûr, après d’innombrables décisions commerciales terribles qui ont mis le entreprise en difficulté. Le génial Dreamcast C’était l’adieu des parents de Sonic sur ce marché, une console qui était sans aucun doute en avance sur son temps et qui, malgré ses faibles ventes, arborait un catalogue extrêmement large de jeux que tout le monde adorera. Voici les cinq jeux sur cette plateforme qui détiennent les notes les plus élevées sur Metacritic.

Arène Quake III (93)

L’une des fonctionnalités les plus importantes et les plus avancées du Dreamcast était que la console était déjà complètement prête à se connecter à Internet. Oui, bien avant Xbox Live et compagnie, il y avait déjà un secteur sur le marché des consoles qui appréciait pleinement les jeux en ligne. En raison de ce qui précède, la plate-forme Sega présentait de merveilleux ports PC tels que le bien-aimé Quake III Arena, qui, pour beaucoup de ceux qui les avaient essayés à l’époque, était la véritable première approche qu’ils avaient du FPS multijoueur compétitif. Un vrai rêve de pouvoir vivre une telle expérience dans les pièces à vivre de nos maisons.

Radio Jet Grind (94)

On pourrait dire que l’une des franchises qui manque le plus à Sega est Jet Set Radio, qui, lors de sa sortie il y a un bon nombre d’années, nous a conduit à une sorte de jeu vidéo du futur à cause de la façon dont il est. s’est comporté et surtout, à quoi il ressemblait. Jet Grind Radio, par exemple, a été l’une des premières productions majeures à utiliser dans son intégralité la technique innovante de l’ombrage cellulaire qui, car elle ne ressemblait simplement à rien et est toujours très pertinente aujourd’hui. Si à cela vous ajoutez un style inégalé dans sa direction artistique, un gameplay hors du commun et bien sûr, une excellente musique urbaine, vous avez comme résultat un de ces titres que vous n’oublierez jamais.

NFL 2K1 (97)

Le saut graphique représenté par une machine comme la Dreamcast, a fait de notre PlayStation et de notre Nintendo 64 une chose du passé. Juste pour montrer ce que 2K faisait avec la franchise NFL avant qu’EA ne la reprenne entièrement. Oui, dans le Dreamcast, il y avait beaucoup de jeux idéaux pour montrer toutes ses capacités graphiques en tant que console de jeu vidéo domestique, cependant, nous pensons que l’un des plus impressionnants de cette section était NFL 2K1, qui était tout un événement à l’époque. en raison de la façon réaliste dont il a dépeint le football. Un vrai régal pour les yeux même aujourd’hui, car il est difficile de croire qu’un jeu sorti il ​​y a plus de 20 ans puisse avoir l’air si beau.

Tony Hawk’s Pro Skater 2 (97)

Au milieu de tout le phénomène que devenait le skate, même parmi ceux d’entre nous qui n’avaient jamais touché à un skateboard, Activision, avec Neversoft, capitalisait sur une nouvelle franchise sponsorisée par le skateur le plus célèbre du monde. Après un excellent premier opus, le Pro Skater 2 de Tony Hawk a pris d’assaut le monde entier, indiquant clairement que nous étions face à un nouveau sous-genre qui était là pour rester. Oui, la majorité, en particulier dans notre région, a apprécié ce titre sur la PlayStation d’origine ou sur la Nintendo 64, mais la réalité était que la meilleure façon de le faire se trouvait sur la Sega Dreamcast, une console considérablement supérieure techniquement.

Soul Calibur (98)

Ayant trouvé un grand succès dans les arcades avec ce qui était Soul Edge, Namco a décidé qu’il devait tenter sa chance sur le marché des consoles. En raison des ambitions de son projet, le Dreamcast semblait être la meilleure option, il a donc été décidé que la console Sega serait la maison de Soul Calibur, un jeu qui a repris toute la tradition de son prédécesseur, mais l’a beaucoup élargi. des zones pour présenter une expérience beaucoup plus robuste juste pensée pour ceux qui la joueraient dans le confort de leur maison. La construction du titre a été si bien menée qu’elle a abouti à l’un des grands classiques du genre de combat et pour beaucoup, l’un de ces joyaux incontournables dans tout l’environnement.