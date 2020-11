le Cube de jeu C’était une période extrêmement intéressante pour Nintendo. Après avoir été vaincue par la PlayStation de la génération précédente, la société de Kyoto a dû réagir fermement. Cette réponse était sa console cube, un matériel puissant que beaucoup d’entre nous aimons beaucoup. Dans nos listes, nous vous présentons le cinq jeux qui affichent les meilleurs scores sur Metacritic. Dites-nous lequel d’entre eux est votre préféré?

Viewtiful Joe (93)

Quelle surprise de voir ce titre sur notre liste. Ce n’est pas qu’il ne le mérite pas, il est tout simplement frappant qu’un jeu qui n’a pas reçu autant d’attention à l’époque, soit l’un de ceux qui ont reçu le plus d’acclamations critiques. Viewtiful Joe, du génie Hideki Kamiya, est une expérience bizarre qui fonctionne dans chacune de ses parties. Ce titre d’action fou raconte l’histoire d’un personnage de film qui doit affronter toutes sortes d’adversité pour sauver sa petite amie. La chose la plus intéressante à propos du jeu publié par Capcom est sa mécanique d’avance ou de retour du temps comme si vous interagissiez avec une cassette VHS. Sans parler de son style visuel très particulier avec des graphismes cel-ombre.

La légende de Zelda: Twilight Princess (96)

Le Zelda que tous les fans d’Ocarina of Time demandaient. Pour dire au revoir au Gamecube et accueillir la Wii, Nintendo a décidé de lancer un deuxième opus de la franchise légendaire sur sa console cube, ceci, donnant une touche beaucoup plus sombre à la nouvelle aventure de Link. La réalité est que The Legend of Zelda: Twilight Princess a des aspérités ici et là, mais nous devons accepter qu’à l’époque c’était un voyage inoubliable dont nous nous souviendrons toujours avec une affection particulière. Eiji Aonuma et son équipe l’ont encore fait pour perpétuer l’héritage de l’une des séries les plus appréciées de tous les temps. À propos, il est actuellement possible de jouer une version remasterisée HD de ce titre sur la Wii U.

Resident Evil 4 (96)

À l’époque de Gamecube, Nintendo et Capcom ont signé un accord pour que toute la série Resident Evil soit sur la console cube, y compris son dernier épisode numérique dans lequel Shinji Mikami est revenu en tant que réalisateur. Nous savions tous que Resident Evil 4 serait un excellent jeu vidéo, mais je pense que peu ont vu venir la révolution qui deviendrait non seulement pour l’horreur de survie, mais aussi pour les jeux de tir à la troisième personne et d’autres genres. Quelque chose d’extrêmement intéressant à propos de ce titre que certains ont probablement déjà oublié, c’est le fait que pendant un très bon moment, il était une exclusivité de la Gamecube, une plate-forme qui n’était pas caractérisée par ses titres pour adultes.

La légende de Zelda: The Wind Waker (96)

Malgré toute la controverse que le jeu a provoquée lors de sa sortie en raison de son style visuel, le temps a fini par prouver que The Legend of Zelda: The Wind Waker est et sera toujours l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Nintendo, sans oublier que juste ses graphismes, ils sont devenus quelque chose qui ne vieillit tout simplement pas. La liberté d’explorer l’immensité de la mer est quelque chose que nous n’avions pas vu jusqu’à ce moment. Toute la magie de la série a été imprimée dans ce jeu avec beaucoup de nouveaux concepts qui ont été gravés dans notre mémoire pour toujours. Comment oublier cette arrivée épique à Dragon Roost Island.

Metroid Prime (97)

Le passage de Metroid aux graphiques 3D a été un processus beaucoup plus difficile que celui de Mario ou de Zelda, par exemple. Nintendo n’a tout simplement pas trouvé le moyen de le faire à l’époque de la Nintendo 64. Oui, nous avons connu toute une génération de sécheresse. Pour accomplir leur mission, ils ont dû se tourner vers un studio texan connu sous le nom de Retro Studios, qui a essentiellement trouvé la formule du succès. Le reste appartient à l’histoire, car Metroid Prime a fini par devenir non seulement l’un des jeux les plus appréciés et les plus acclamés de la Gamecube, mais en général, dans toute l’histoire de ce support. Qui aurait pensé que le transformer en FPS travaillé par un studio américain serait la réponse au gros problème.