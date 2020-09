New Releases met en évidence certains des meilleurs nouveaux jeux vidéo sortis chaque semaine, et cet épisode propose un DLC doux pour deux fans préférés: The Outer Worlds vous permettra d’enquêter sur le péril sur Gorgon, et Borderlands 3 vous plongera dans Psycho Krieg et le fantastique Fustercluck. Vous pouvez également plonger dans le remaster RPG Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning ou créer votre propre aventure avec RPG Maker MV. Enfin, les fans de Warhammer peuvent rejoindre le combat dans Necromunda: Underhive Wars.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 8 septembre

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Le RPG 2012 est de retour avec des graphismes plus brillants et un gameplay amélioré, destinés à rendre le système Destiny encore meilleur. C’est le système qui permet à votre personnage d’évoluer en fonction de la façon dont vous jouez réellement au jeu. Vous pouvez également équiper les armes, armures et compétences adaptées à votre style de combat. Soyez à l’affût d’une toute nouvelle extension l’année prochaine.

Plus de couverture:

RPG Maker MV – 8 septembre

Disponible sur: PS4, Switch

Créateur de RPG MV

Le nom dit tout: RPG Maker MV est le dernier né de la longue série qui vous donne les outils pour concevoir votre propre RPG. À l’aide d’actifs prédéfinis, vous pouvez créer les cinématiques, les cartes et les rencontres de combat qui composent votre propre aventure. Il est sorti sur PC depuis un certain temps, mais les propriétaires de PS4 et de Switch peuvent créer leurs propres jeux sur console à partir de cette semaine.

Necromunda: Underhive Wars – 8 septembre

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Necromunda: Underhive Wars

Trois factions se disputent le contrôle de Necromunda: la riche maison Orlock, la maison géante Goliath et la maison entièrement féminine Escher. Vous pouvez choisir un camp et créer des membres de gangs pour étoffer votre équipe, puis les envoyer dans la ruche pour explorer et combattre les deux autres maisons. Vous pouvez exécuter vos commandes seul ou vous engager dans des batailles à quatre en ligne.

The Outer Worlds – Peril on Gorgon – 9 septembre

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

The Outer Worlds – Péril sur Gorgone

La première extension des mondes extérieurs envoie votre équipage sur l’astéroïde Gorgon, où il y a un mystère scientifique à résoudre. Attendez-vous à rencontrer de nouveaux personnages, à accomplir de nouvelles quêtes, à acquérir de nouvelles armes et équipements, et même à débloquer de nouveaux avantages et défauts. Peril on Gorgon est disponible seul pour 15 $ / 12 £, ou dans le cadre du pass saisonnier du jeu, qui vous coûtera 25 $ / 21 £.

Plus de couverture:

Borderlands 3 – Psycho Krieg et le fantastique Fustercluck – 10 septembre

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Borderlands 3 – Psycho Krieg et le fantastique Fustercluck

La dernière extension de Borderlands 3 vous envoie dans l’esprit de Krieg the Psycho, où vous vous battrez à travers ses souvenirs tordus. Tout nouveau butin que vous acquérez dans sa tête peut également être utilisé dans le monde réel. Le Fantastic Fustercluck est disponible seul pour 15 $ / 12 £, mais il est également inclus dans le pass saisonnier de Borderlands 3, qui coûte 50 $ / 40 £.

Plus de couverture:

Septembre a encore beaucoup de jeux vidéo en route, et la semaine prochaine, vous aurez l’occasion de revisiter certains classiques. Super Mario 3D All-Stars et Crysis Remastered seront présentés dans le prochain épisode de New Releases.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Dans la série Xbox S – TrailerStar Trek: 21 nouveaux détails sur la saison 3 de Discovery, les ponts inférieurs, Picard et plusDune Trailer (2020) Ventilation – Lore expliqué et tout ce que vous avez manquéHyrule Warriors: Age Of Calamity – Choses que vous avez probablement manquéesCall Of Duty Cold War Multiplayer Vs Modern WarfareTop nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – Septembre 2020Top nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 23-29 août 2020 Out On Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16-22 août 2020Top nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 9-15 août 2020 Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – août 2020Top nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 26 juillet – 1er août 2020Top nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One, And PC This Week – 19-25 juillet 2020

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Top des nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 6 au 12 septembre 2020