Petit à petit, nous découvrons de bonnes nouvelles concernant Top Gamers Academy, l’émission dans laquelle Rubius, Willyrex et TheGrefg sont les Team Owners qui aideront ces incroyables concurrents à montrer leur grande habileté dans le monde des jeux vidéo. Mais bien que les chefs d’équipe puissent sembler la partie la plus importante du programme, la réalité est que les vrais protagonistes sont les joueurs et, par conséquent, nous allons vous présenter le talentueux ElSkipler.

Sur sa chaîne Twitch, il montre qu’il est un grand fan du monde des jeux vidéo. Non seulement il limite son chemin à un seul genre, mais parmi toutes ses vidéos on trouve une bonne variété. Bien sûr, cela montre qu’il est un grand fan de jeux de course et que, bien sûr, il sait très bien se défendre sur la piste dans Gran Turismo Sport, le spectaculaire jeu PlayStation 4.

Adepte de jeux vidéo depuis son plus jeune âge, comme il l’a bien présenté dans sa présentation vidéo de Top Gamers Academy, ce jeune joueur montre sa passion pour les jeux vidéo et, sans aucun doute, sa grande volonté de se faire connaître au sein de l’académie. Une opportunité que nous aurons très prochainement grâce à la première de Top Gamers Academy, premier talent de réalité de jeu au monde.