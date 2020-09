Chaîne Twitch: RubySky9Profil Twitter: RubySkyy9Contenu que vous trouverez dans votre chaîne: Réactions, parmi nous, Fortnite, Fall Guys, Counter-Strike et bien plusÂge: 18 années

Nous continuons à rencontrer certains des candidats qui entreront Top Gamers Academy, cette fois un joueur et streamer connu sous le nom de RubySkyy9 sur les réseaux sociaux, bien que son vrai nom soit Sheila López. Cette jeune barcelonaise avoue sur ses chaînes qu’elle est une grande otaku passionnée par les jeux vidéo, mais aussi par d’autres passe-temps comme le cosplay. Il compte actuellement 15000 abonnés sur Twitch, mais ils ne manqueront pas de grandir au fil des semaines à Top Gamers Academy.

« Mon rêve est de vivre sur les streams et Twitch« , précise RubySkyy9 dans son profil officiel de la plateforme de streaming vidéo. Pour cela, il diffuse une bonne quantité de contenus de toutes sortes, puisqu’il a deux ans d’expérience dans le service de streaming et se consacre actuellement à plein temps à la création de contenu. Presque tous les jours, il diffuse ses jeux préférés, en plus d’autres vidéos de réactions ou de discussions avec divers streamers.

«Geek du jeu vidéo depuis que j’en ai pris conscience» avoue dans ses réseaux, RubySkyy9 aime généralement les jeux de tir ou où le tir est au centre de l’expérience. En fait, bien qu’il joue beaucoup de titres comme Fortnite, il reconnaît que le jeu sur lequel il a passé le plus d’heures est Call of Duty: Black Ops 2: « J’aurai facilement mis 2000 heures sur le Black Ops 2. Cela a fait partie de mon enfance, cela a fait partie de mon adolescence et cela continue de l’être aujourd’hui. « Attention à ne pas croiser RubySkyy9 dans un jeu de tir en ligne …!