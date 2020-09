Chaîne Twitch: Bruce_wayneivProfil Twitter: BWayneivContenu que vous trouverez dans votre chaîne: Vlogs, Among Us, Fortnite, Fall Guys et bien plus encore …

Bruce Wayneiv sera l’un des candidats qui entreront Top Gamers Academy pour prouver toute sa valeur en tant que joueur et surtout en tant que streamer. Mieux connu simplement sous le nom de Bruce, ce jeune homme se déclare un vrai fan de super-héros, une passion qui complète les jeux vidéo (et dans de nombreux cas, vous pouvez profiter des deux passions en même temps). Il ne faut pas beaucoup réfléchir pour deviner quel héros est votre favori en raison du nom choisi pour vos chaînes …

« Désireux de prouver ma valeur, je télécharge des défis et des jeux que j’aime et que j’attrape. Quelques autres vlogs et de la folie. La variété règne ici », se décrit Bruce sur sa chaîne Twitch. Quels jeux pouvons-nous trouver sur votre chaîne? Bruce se concentre principalement sur les jeux actuels, il n’a donc pas de profil unique et on peut voir une multitude de jeux. Ils règnent actuellement sur leur chaîne Fortnite, Among Us et Fall Guys, ainsi que des Vlogs et des cliniques.

Comme beaucoup d’autres participants à l’académie, ses jeux préférés incluent Call of Duty Black Ops 2, reconnaissant faire partie d’une génération qui a apprécié le célèbre jeu de tir Activision. En fait, il demande aux développeurs un redémarrage ou un remake dudit jeu, pour re-accrocher une génération.