Le premier spectacle de talents du jeu vidéo au monde, Top Gamers Academy, est toujours l’un des grands phénomènes de la télévision. Devant nous, nous avons l’un des programmes dans lesquels les jeux vidéo sont d’une grande importance et où les candidats ne cessent de s’améliorer et de tout donner pour montrer qu’ils méritent d’être ici. Bien sûr, il y a aussi des moments difficiles pour les espoirs, mais comme nous sommes sur le point de créer l’équipe ultime pour le spectacle, il est temps de passer en revue les challengers d’aujourd’hui et comment ils font face au nouveau défi du gala.

Heures avant le gala

Puisque la journée est si importante pour les aspirants, la journée a commencé fort pour apaiser ces grands nerfs. Par conséquent, à l’Académie, ils ont commencé avec un nouveau cours de Yoga pour pouvoir exercer votre corps. Sans aucun doute, un cours de yoga avec Sara Carmona est quelque chose qui active tout aspirant.

Après un cours plein d’activités, le moment d’un tutoriel avec le réalisateur. Elle n’a pas hésité lorsqu’il s’agit de les encourager, d’essayer de découvrir quelles sont les préoccupations des aspirants et, bien sûr, d’essayer de minimiser tous ces doutes. Bien qu’il ait souligné l’importance de se conformer aux règles, quelque chose qui cette semaine semble être un sujet de discorde.

Grâce à être le gagnant de l’avantage Fortnite de la semaine, Mapxmen a eu l’occasion de profiter d’une heure de streaming avec vos abonnés. Une opportunité avec laquelle il s’amuse et, bien sûr, lui a fait voir toutes ces personnes qui l’attendent dehors et qui ont hâte de revoir le contenu sur sa chaîne.

Enfin, pour se préparer à ce grand moment du gala, il était temps pour un cours d’entraînement incroyable psychologique par Iván Bonilla. Tout d’abord, cela leur rappelle l’importance de bien prendre soin de leur esprit et de leur corps, ce que nos candidats ont vu tout au long de ces semaines, en remerciant le soutien infini de ce grand professeur.

Mais nous n’oublions pas le favori de cette semaine, qui ne pouvait être autre que Stark. En plus d’être le grand gagnant et qui a l’opportunité de décider de l’équipe dans laquelle il veut faire partie, il a également gagné la grande affection de ses aspirants, qui l’ont élu le plus populaire.

Évaluations des candidats

Lors d’un examen de la trajectoire des candidats, les enseignants et les chefs d’équipe ont évalué les candidats. D’une part, Suja a valorisé très positivement à RubySky, soulignant sa grande amélioration depuis le début du programme jusqu’à présent, tandis que Carlota a très bien valorisé Onlycopycat, qui a également reçu de bons commentaires de Lucas avant l’effort.

Sur la nécessité de s’améliorer, les enseignants ont également parlé de certains élèves. D’une part, Suja mentionne que Silsil et Onlycopycat doivent s’améliorer, tout comme Carlota mentionne l’importance dont Rubysky a besoin pour s’améliorer dans Clash Royale. Mais, Et les propriétaires d’équipe?

De son côté, Willyrex n’a pas hésité à parler de Bruce, qu’il valorise très positivement avec Stark. Dans le cas de Rubius, il n’a pas hésité à faire l’éloge de chacun des membres de son équipe, mentionnant principalement Zeepos, Mapxmen et Elskipler. De son côté, Grefg a évoqué Onlycopycat, qui a gagné l’affection des candidats depuis le début, se sauvant de chaque nomination et restant bien présent dans le programme. Et bien sûr Nik, qui semble être un candidat très recherché par chacun des propriétaires d’équipe.

Sélection finale de l’équipe

Le moment de vérité est arrivé et de savoir quelles équipes seront très présentes dans Top Gamers Academy jusqu’au bout. Avant de commencer avec les décisions des Team Owners, le moment de vérité arrive et pour savoir dans quelle équipe Stark sera, quelle est votre décision? Eh bien, c’est une grosse surprise car, bien qu’il soit dans l’équipe Willyrex depuis le début, Stark a finalement pris la décision et rejoint l’équipe Grefg. Une décision qui a sans aucun doute été riche en surprises pour tous.

Bien sûr, après avoir connu l’équipe pour laquelle Stark part, il est temps de savoir dans quelle équipe le reste des candidats restent. Quelles seront les grandes sauvegardes des Team Owners? Bien que Grefg n’ait aucune chance de bloquer qui que ce soit, Rubius et Willyrex l’ont clair.

L’équipe Rubius a été la première à bloquer et n’a pas hésité en ce qui concerne sauver Zeepos. Malgré ses doutes, il a clairement indiqué qu’il souhaitait continuer avec son équipe et qu’il restera avec elle jusqu’à la fin. De son côté, le Team Willyrex n’a pas hésité à bloquer l’un de ses meilleurs joueurs, cette fois à Eka en l’absence de Stark.

Équipe Willyrex

EkaMapxmenBruce WayneivAlba ViciusSilSilRubysky

Équipe Grefg

StarkToni CortésPepeluNikOliv LivOnlycopycat

Équipe Rubius

ZeeposElSkiplerTolosa23ZunkIrene FieldsLilWicca

Après avoir décidé de la sélection de la nouvelle équipe, il est maintenant temps de savoir comment les équipes seront appelées jusqu’à la fin. En premier lieu, nous avons l’équipe Grefg qui, désormais, sera connue sous le nom de Calvalleros.

Dans le cas de Rubius, le moment vient où la nouvelle équipe est connue sous le nom de Requins citrons. Bien sûr, alors qu’il a mis le logo, ils n’ont pas hésité à faire une blague à l’équipe qui est prête à démembrer ses rivaux.

Enfin, l’équipe Willyrex l’a plus que clair. Désormais, ils seront appelés les Souris taupes. Et à partir de maintenant, nous connaissons déjà les grandes équipes qui iront jusqu’au bout.