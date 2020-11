Nous continuons avec le premier spectacle de talents du jeu vidéo au monde. Top Gamers Academy est l’une des grandes surprises de cette année, étant un programme complet dans lequel les jeux vidéo et les joueurs ont un grand rôle et une grande visibilité. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les équipes donnent tout pour rester aussi haut que possible Mais comment nos candidats ont-ils vécu cette journée avant le grand gala? Nous passons en revue cette belle journée avec les candidats.

Heures avant le gala

Une journée importante commence à l’Académie dans laquelle neuf de nos candidats sont nominés. Pourtant, les professeurs ont été en attente et applaudissent les candidats, en commençant par un excellent cours de yoga. Pour cela, nous avons l’aide de Sara Carmona, qui les guide et les force à rester actives.

Anouc, bien sûr, sait que c’est une période difficile pour les espoirs et n’a pas hésité à discuter avec eux, en les guidant pour surmonter ce grand moment. Après tout, ce n’est pas seulement difficile pour les nominés, mais c’est aussi difficile pour les collègues qui doivent dire au revoir.

Et bien sûr, Iván Bonilla a également été très présent pour pouvoir acclamer les candidats. Pour cela, il leur a proposé un cours de psychologie complet où il leur a apporté le soutien nécessaire et où, bien sûr, il leur a montré que pour atteindre le point culminant de leur rêve, ils doivent aussi surmonter ces défis.

Il est maintenant temps de préparer le gala, préparer le chemin et surmonter les obstacles présents. S’il est vrai que ce sera le moment de dire au revoir à de grands collègues, ce sera aussi l’occasion pour les candidats qui restent de montrer leur valeur.

Nominés de la nuit

Il est maintenant temps de mieux connaître les nominés de cette semaine. C’est l’un des moments les plus difficiles puisque les candidats, bien que présents dans l’équipe gagnante, seront nominés. Les trois «pires» joueurs de chaque équipe Ils sont dans la zone de danger. De cette façon, nous avons de grands joueurs nommés et se sentant à la pointe, avec la possibilité de perdre leur place dans le programme.

D’une part, dans l’équipe Lemon Shark, l’équipe Rubius et Mangel, a trois nominés qui sont, ni plus ni moins, que ElSkipler, Zunk et LilWicca, ce dernier étant la nouvelle intégration de Top Gamers Academy.

Dans l’équipe Calvalleros, l’équipe Grefg et Ampeter compte également trois grands joueurs au bord de la falaise. Des noms aussi imposants que Toni Cortés, Oliv Liv et Onlycopycat, qui une semaine de plus répète la nomination.

Enfin, l’équipe des souris-taupes, l’équipe de Willyrex et Fargan qui a été à la dernière place et qui fait face à trois licenciements possibles. D’une part, nous trouvons Bruce Wayneiv, RubySky et SilSil, étant quelques premières nominations du programme.

Enregistré par les propriétaires d’équipe et les collègues

Le moment de vérité est arrivé, pour rencontrer les sauvés de la nuit, à la fois par décision des Team Managers et des coéquipiers. Bien entendu, on ne peut pas oublier que les adeptes du programme auront la possibilité de sauvegarder leurs favoris. Bien sûr, avec une limite puisque trois candidats seront éliminés. Mais, Qui ont été les premiers aspirants sauvés?

Les premiers à avoir la chance de sauver un membre de leur équipe ont été les requins citron. Et bien que Rubius et Mangel aient une décision difficile à prendre, ils ont finalement pris la décision de sauver ElSkipler, l’un des premiers candidats à rejoindre votre équipe. Ensuite, le deuxième arrêt de la nuit est venu des Calvalleros, Grefg et Ampeter prenant la décision de sauver l’éternel capitaine de leur équipe, Toni Cortés.

Au moment où les souris Mole ont eu l’opportunité de sauver quelqu’un, Willyrex et Fargan avaient une décision complexe à prendre, mais ils voulaient sauver l’un des aspirants qui a fait de grands progrès tout au long du programme: RubySky9. Maintenant oui, qui a été sauvé par les compagnons? La décision n’est pas facile, surtout quand ils se connaissent depuis le début et, bien que le vote ait été serré, c’était finalement Oliv Liv la grande sauvegarde par les compagnons.

Sauvé par des compagnons et expulsé de la nuit

Maintenant vient le moment de vérité. Les adeptes du programme ont dû prendre la décision difficile de sauver deux des cinq candidats qui sont restés dans la zone de danger jusqu’à la fin. Des noms qui ont retenti avec force tout au long du programme et qui sont Zunk, LilWicca, Bruce Wayneiv, SilSil et Onlycopycat. Qui sont les sauvés par les adeptes?

En premier lieu, le candidat qui a reçu le plus de soutien de la part des adeptes du programme a été annoncé. Avec 47% des voix, le premier candidat Sauvé de la nuit a été Zunk. Mais un peu plus tard, avec une nouvelle un peu plus amère, nous nous sommes retrouvés avec le premier expulsé de la nuit. Avec 2% des voix des adeptes, le le premier expulsé est LilWicca7.

Poursuivant l’expulsion de la nuit, Jordi a cédé la place pour annoncer le second expulsé. Avec 7% des votes des téléspectateurs, enfin dit au revoir à la Silsil Academy. Vient maintenant le moment de vérité, de savoir qui sera le grand ou le grand sauveur de l’Académie. Avec 31% des votes des téléspectateurs, enfin économiser une semaine de plus Onlycopycat, devant dire au revoir à 17% du chevalier noir, Bruce Wayneiv.

Nouvelle organisation d’équipe

Comme l’équipe Willyrex se retrouve sans deux de ses membres, il est temps pour les Team Owners de réorganiser à nouveau leurs équipes. Ce ne sera pas de grands changements, mais suffisamment pour que les candidats sachent qu’ils doivent désormais s’améliorer pour éviter d’avoir à nouveau de grosses pertes. De cette façon, L’équipe Willyrex reste avec OnlyCopycat après une brève rencontre avec Alba Vicius.

Équipe Rubius

ZeeposZunkElSkiplerTolosa23Irene Fields

Équipe Grefg

StarkToni CortésPepeluNikOlivLiv

Équipe Willyrex

MapxmenEkaAlba ViciusRubyskyOnlycopycat