Il existe une longue liste de champions capables de supporter le poids de la voie du haut. Chacun apportant un ensemble différent de compétences et d’avantages ou de compteurs. Les compétences individuelles et la maîtrise d’un champion sont préférées à tout le reste. Dernièrement, cependant, l’affectation de la voie supérieure a évolué pour devenir une position d’équipe beaucoup plus percutante.

Si vous voulez gagner votre couloir et le jeu, vous devrez vous concentrer principalement sur des champions qui peuvent se défendre, aider à contrôler la rivière, être une menace mondiale et survivre aux combats en équipe. Quel que soit votre style, j’espère que l’un de ces champions vous séduira et ajoutera une autre arme à votre arsenal.

En outre, cette liste met principalement en évidence les champions qui sont activement utilisés, donc si votre favori est laissé de côté, ne vous découragez pas! Continuez à secouer les choses et à surprendre vos ennemis.

Niveau S

Champions: Shen, Jax, Fiora, Camille, Hecarim, Renekton

Shen: Le champion défensif, presque contre-sans. Son ultime est un énorme coup de pouce pour votre équipe, surtout en fin de partie quand il peut se séparer et rejoindre des combats en équipe de n’importe où. Ce n’est pas le champion le plus facile à jouer, mais maîtriser Shen améliorera certainement votre pool de champions.

Jax, Fiora, Camille: Ces champions sont des combattants qui peuvent porter. Prenez les devants avec l’aide de quelques ganks de la jungle et vous pouvez marcher sans crainte autour de la carte et des jeux de boules de neige à vous seul. Vous aurez besoin de soutien pour maintenir votre agressivité, mais si votre équipe le souhaite, vous continuerez à gagner.

Hecarim & Renekton: Ces meurtriers peuvent semer la peur sur vos ennemis. Ils sont tanky et agressifs avec une soif de s’engager. Vous devrez être prêt à passer des appels cruciaux pour commencer les combats, mais si vous pouvez réussir, votre équipe vous aimera.

Un niveau

Champions: Malphite, Ornn, Wukong, Quinn, Sett, Darius, Gangplank

Malphite & Ornn: La définition d’un champion de première ligne, avec quelques outils d’engagement supplémentaires pour aider à démarrer les combats. Ils ne sont pas aussi amusants à jouer, mais leur rôle dans l’équipe est le fondement d’une victoire.

Wukong, Sett, Darius: Ces combattants ruineront la journée de quelqu’un. Maîtrisez les combos et restez en vie pour être une nuisance que l’autre équipe ne peut ignorer.

Quinn et Gangplank: ces deux champions ne sont pas très similaires, mais leurs compétences uniques prennent un certain temps à maîtriser. Si vous pouvez sortir de la mouture et vous sentir à l’aise de choisir l’un de ces deux, vous pouvez inverser le jeu et dominer la partie supérieure de la carte.

Niveau B

Champions: Urgot, Cho’Gath, Akali, Mordekaiser, Jayce, Volibear, Gnar, Aatrox, Maokai, Garen, Rengar

Urgot, Jayce, Gnar: champions à distance avec des capacités de mêlée. Un bon combattant équilibré peut vous aider à rester adaptable tout au long d’une partie.

Cho’Gath, Volibear, Maokai: des monstres qui grimpent et font peur. Soutenez votre équipe vers la victoire avec ces imposants champions.

Akali & Rengar: des assassins qui aiment tuer. Si vous êtes un ninja dans l’âme, utilisez ces champions pour séparer une équipe.

Mordekaiser, Aatrox, Garen: de puissants champions de mêlée difficiles à tuer, mais qui fournissent également beaucoup de dégâts. Ils peuvent prendre le contrôle d’une voie et rester pertinents jusqu’à la fin.

Niveau C

Champions: Kayle, Irelia, Kennen, Lucian, Nasus, Poppy, Riven, Singed, Sion, Sylas, Tryndamere, Vladimir, Teemo, Illaoi, Kled

Kayle, Nasus, Poppy, Sion: Combattez seul ou avec votre équipe, ne perdez pas votre voie.

Irelia, Riven, Singed, Tryndamere, Kled: Ce ne sont pas les combattants les plus forts en ce moment, mais si votre niveau de compétence est supérieur à celui de votre adversaire, vous pouvez évoluer vers la victoire.

Kennen, Lucian, Teemo: des champions à distance qui peuvent ennuyer un gros cogneur. Principalement utilisé pour harceler en début de partie, et peut être utile dans les combats d’équipe pour la fin du match.

Sylas, Vladimir, Illaoi: Ces champions sont toujours un bon choix, il faut juste un haut niveau de compétence pour être bon et ne pas énerver le reste de votre équipe. La confiance est essentielle pour ces top-laners.

Assurez-vous que, par-dessus tout, le champion que vous choisissez est en synergie avec votre composition d’équipe et est un champion avec lequel vous pouvez bien jouer. Amusez-vous et essayez de nouvelles choses pour améliorer votre jeu sur la face supérieure de la carte.

