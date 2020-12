Le jeu est disponible depuis quelques mois et maintenant il est mis à jour avec de nouvelles options comme nous le voyons dans la nouvelle bande-annonce.

Comme on dirait dans une certaine série, Winter est sur le point d’arriver, et il le fait à la fois dans la vraie vie et dans de nombreux jeux, qui préparent leurs événements pour ces dates très précises de l’année. C’est ce qui se passe dans Torchlight III, où il est déjà disponible Neige et vapeur pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.

Parmi le contenu inclus dans la mise à jour Torchlight 3, nous trouvons quatre nouveaux animaux de compagnie et un variante hivernale de l’animal Retriever. De plus, il y aura onze objets légendaires, parmi lesquels nous pourrons élargir notre arsenal avec les cinq nouvelles armes glaciaires. Également un nouvel ensemble d’armures légendaires et de nouvelles décorations pour le fort avec des motifs de Noël. Enfin, il y a aussi des changements qui affectent l’expérience de jeu, comme le Modification de la classe Forged ou divers changements dans le donjon Fazeer.

Pour ajouter plus de contenu, la mise à jour inclut un nouveau contrat pour “Nine and Steam”, qui donne le titre au contenu et qui donne aux joueurs la possibilité de passer les vacances avec deux nouveaux animaux de compagnie: Frost Owl et le Ugly Jersey Cat . C’est un contrat à durée limitée qui ne seront disponibles qu’à ces dates, mais les objets et récompenses obtenus le resteront définitivement. Sans oublier qu’à l’intérieur des donjons, il y aura également deux autres animaux: un adorable renne et le joyeux furet, ainsi qu’une variante de Noël du populaire Retriever.

Torchlight 3 est disponible depuis octobre dernier et vous pouvez en savoir plus sur le jeu grâce à notre analyse, où nous le considérons comme “un jeu qui pèche comme linéaire et conformiste, répétant des formules ad nauseam qui ont fonctionné dans le passé sans fournir de nouvelles. poids”.

