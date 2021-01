Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo est en pause depuis plusieurs années dans certaines de ses franchises les plus appréciées des joueurs. Les fans ont vivement appelé au retour de F-Zero, une série de courses futuriste absente depuis l’ère Wii.

Malgré cela, la communauté espère que Nintendo relancera la saga avec un nouvel opus pour Switch. Cependant, il n’y a rien de confirmé pour l’instant et nous n’avons vu que des rumeurs démenties à l’époque.

Son dernier opus pour les consoles de salon était F-Zero GX, un titre GameCube qui a été développé avec l’aide de l’un des créatifs les plus importants de SEGA: Toshihiro Nagoshi, actuellement connu pour son travail avec Yakuza.

Le développeur a récemment déclaré qu’il serait prêt à revenir dans la franchise de course si Nintendo le lui demandait. Cependant, il pense qu’il y a une raison pour laquelle il est peu probable que nous voyions un nouveau F-Zero de sitôt.

Trouver: révéler s’il est vrai que Nintendo a commandé un nouveau F-Zero au studio Burnout

Nagoshi est prêt à faire un nouveau F-Zero

Lors d’une récente interview avec Red Bull France (via Nintendo Everything), Nagoshi a brièvement évoqué sa relation avec F-Zero et ce qu’il aimerait voir dans l’avenir de la franchise. Au cas où vous ne le sauriez pas, le créateur de SEGA était un producteur de F-Zero GX, il connaît donc la série.

Le développeur s’est déclaré un grand fan de F-Zero et a déclaré qu’il avait beaucoup d’affection pour F-Zero GX, un projet qui était important pour sa carrière. Nagoshi a reconnu qu’il serait prêt à travailler à nouveau sur la série si Nintendo le lui demandait.

Nagoshi a révélé qu’au cas où cela se produirait à un moment donné, il aimerait créer un nouvel épisode qui serait difficile pour les fans. Cependant, le créateur pense qu’il y a une bonne raison pour laquelle Nintendo n’a pas de projet de retour de F-Zero pour le moment.

«Si l’occasion se présentait, cela ne me dérangerait pas. Et dans ce cas, j’aimerais en faire un jeu difficile. Je pense que si Nintendo veut juste un jeu de course amusant et accessible, ils ont déjà Mario Kart pour ça », a déclaré Nagoshi.

Nintendo a renouvelé la marque F-Zero à plusieurs reprises ces dernières années; cependant, cela ne signifie pas nécessairement que la société a des plans pour une nouvelle tranche. Tout indique qu’il faudra beaucoup de temps pour voir un nouveau F-Zero.

Dans le cas où vous l’avez manqué: cela ressemblerait à un remake de F-Zero X dans Unreal Engine 4

F-Zero GX a fait ses débuts pour la GameCube en 2003. Retrouvez toutes les actualités liées à la franchise de course sur ce lien.