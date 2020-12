Le compte à rebours commence pour que tous les jeux qui ont annoncé qu’ils sortiraient avant la fin de l’année finissent par sortir dans les derniers jours de décembre ou annoncent leur retard. L’un de ces jeux qui devrait sortir avant la fin de l’année était Touhou Luna Nights, qui a heureusement fini par tomber dans le sac des jeux qui sortiront avant le carillon.

Le 17 décembre est la date de sortie de Touhou Luna Nights sur Nintendo Switch.

«Il n’est jamais trop tard si le bonheur est bon!» Le dicton dit et heureusement il semble qu’il a raison. Touhou Luna Nights devait sortir l’année dernière sur la Nintendo Hybrid, mais il a été progressivement retardé et sera finalement sorti jeudi de la semaine prochaine au moment d’écrire ces lignes. Il s’agit d’une metroidvania basée sur la franchise Touhou Project et mettant en vedette le serviteur du Scarlet Mansion / référence vivante à DIO de Sakuya Izayoi de Jojo, dans laquelle Remilia Scarlet a créé une dimension parallèle et c’est à Sakuya de réparer le désordre. Avec un gameplay basé sur le temps d’arrêt pour utiliser le positionnement des ennemis en votre faveur, ainsi que le système de «broutage» de la franchise qui nous récompense avec plus de scores pour frôler les ennemis, voici le seul moyen de retrouver la vie ou magie. Ci-dessous, vous pouvez voir une bande-annonce du jeu.

Touhou Luna Nights ne sera disponible dans l’eShop qu’au prix de 17,99 €.

