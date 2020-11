Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous sommes à quelques jours du lancement des consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft. Ces nouveaux systèmes offriront une rétrocompatibilité avec les titres de la génération précédente et parmi eux seront nombreux de Rockstar, de sorte que le développeur a détaillé quels titres seront disponibles et comment la rétrocompatibilité fonctionnera.

Par le biais d’une déclaration officielle, Rockstar Games a révélé qu’une douzaine de jeux seront compatibles avec les nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Pour commencer, le développeur a réitéré que les jeux de la génération actuelle Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 seront jouables sur les nouveaux systèmes, ainsi que sur les versions les plus récentes de LA Noire, parmi lesquelles l’édition de réalité virtuelle pour PlayStation. VR LA Noire: Les dossiers de cas VR.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cette vidéo explique comment transférer des jeux de PlayStation 4 vers PlayStation 5.

La rétrocompatibilité sera très pratique et vous pourrez transférer la progression

Le fonctionnement de la rétrocompatibilité sera très simple, car il ne sera nécessaire d’insérer le disque que depuis PlayStation 4 ou Xbox One dans PlayStation 5 ou Xbox Series X | S, respectivement. Si vous avez le jeu au format numérique, ne vous inquiétez pas, il vous suffira de vous connecter à votre compte et de le télécharger sur les nouveaux systèmes.

Un autre détail qui a été confirmé est que vous pouvez continuer l’aventure dans ces jeux là où vous vous étiez arrêté. Grâce aux câbles réseau, sans fil, à la mémoire USB ou même au cloud, les joueurs peuvent envoyer leurs fichiers de sauvegarde vers les nouvelles consoles. Dans le cas de Grand Theft Auto Online et Red Dead Online, il suffira de lier les comptes des anciennes consoles avec les nouvelles pour préserver à la fois les progrès et les réalisations.

Mais ce n’est pas tout, la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S offriront une compatibilité descendante avec les jeux Xbox 360 ou même les titres Xbox et PlayStation 2. Cela sera possible grâce au système de compatibilité descendante des jeux Xbox One et PlayStation 2. disponible sur le PlayStation Store.

Les jeux Xbox et Xbox 360 seront pris en charge sur Xbox Series X | S

Bully: Édition Bourse Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto: Épisodes de Liberty City Grand Theft Auto: San Andreas Midnight Club: Los Angeles Red Dead Redemption Rockstar Games présente le tennis de table

Jeux PlayStation 2 compatibles avec PlayStation 5

Bully Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Vice City Manhunt Max Payne Red Dead Revolver The Warriors

De même, Rockstar a rappelé que les utilisateurs qui continuent de jouer à GTA Online sur PlayStation 4 (abonnés PlayStation Plus) recevront 1000000 GTA $ chaque mois avant l’arrivée de la version améliorée de Grand Theft Auto V pour PlayStation 5.

Vous attendiez-vous à ce que la compatibilité ascendante fonctionne avec tous ces titres? Êtes-vous excité pour un en particulier? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les jeux Rockstar en visitant cette page.

