04.09.2020

Malheureusement, l’industrie du jeu vidéo reste l’une des nombreuses irresponsabilités. Bien que nous soyons habitués aux injustices et aux controverses qui ont lieu dans les plus grandes entreprises, les petits développeurs ne sont pas non plus exempts, un exemple de cela est ce qui s’est passé dans Jeux Lab Zero, étude responsable de Indivisible et Skullgirls.

La semaine dernière, Mariel Catwright, directeur artistique, et Jonathan Kim, artiste, a dû démissionner de ses fonctions en raison du comportement abusif du Mike Zaimont, PDG de Lab Zero Games. Malheureusement, le reste de l’équipe de travail a été injustement licencié car il n’était plus possible de les payer.

À travers Twitter, Catwright a publié qu’il vendrait des créations graphiques afin d’aider financièrement certains de ses anciens collègues:

« Salut! » J’ai mis en vente certains de mes livres de dessins physiques sur Gumroad, y compris le volume 4. Cette fois, j’utiliserai tout l’argent des ventes pour soutenir tous mes collègues de Lab Zero qui sont maintenant sans travail. «

Salut! J’ai mis en vente un nombre limité de mes carnets de croquis physiques sur mon Gumroad, incl. Vol 4 !! Vous pouvez les trouver ici: https://t.co/pXdOI72smN Cette fois, j’utiliserai tous les bénéfices des ventes de livres pour aider mes collègues de Lab Zero qui sont maintenant sans travail 💪 – Kinuko (@kinucakes) 2 septembre 2020

Selon les informations, tous ceux qui ont été licenciés n’auront droit à aucune indemnité, encore moins à une assurance médicale, en raison du manque de budget dans l’entreprise. ses PDG s’assure qu’il fera tout son possible pour réembaucher ces employés.

