Les Golden Joystick Awards 2020 Ils ont officiellement pris fin, et au cas où vous auriez manqué le spectacle, ne vous inquiétez pas, nous allons inclure ici une liste des gagnants de chaque catégorie. Spoiler Alert: Si vous n’êtes pas fan de The Last of Us Part II, vous feriez mieux de vous préparer.

La dernière aventure de Le chien méchant a réussi à être couronné de 6 trophées, mais il y avait aussi d’autres gagnants importants tels que Enfers, aussi bien que Les gars de l’automne. Sans plus tarder, voici la liste complète:

– Meilleur récit – Le dernier d’entre nous 2

– Meilleur jeu multijoueur – Les gars de l’automne

– Meilleur design visuel – Le dernier d’entre nous 2

– Meilleure expansion – No Man’s Sky: Origines

– Jeu mobile de l’année – Le voyage de Lego Builder

– Meilleur audio – Le dernier d’entre nous 2

– Meilleur jeu indépendant – Hadès

– Meilleur jeu récurrent– Minecraft

– Etude de l’année – Le chien méchant

– Jeu eSport de l’année– Call of Duty: Guerre moderne

– Meilleur nouveau streamer – iamBrandon

– Meilleur jeu familial – Les gars de l’automne

– Meilleure communauté de jeu – Minecraft

– Meilleure performance – Sandra Saad (Kamala Khan)

– Prix de l’innovation – Innersloth (parmi nous)

– Contribution surprenante – L’industrie du jeu

– Jeu PC de l’année – Death Stranding

– Meilleur matériel de jeu vidéo – NVIDIA GeForce RTX 3080

– Jeu PlayStation de l’année – Le dernier d’entre nous 2

– Jeu Xbox de l’année – Ori et la volonté des feux follets

– Jeu Nintendo de l’année – Animal Crossing: Nouveaux horizons

– Jeu le plus recherché – Dieu de la guerre: Ragnarok

– Le choix du critique – Hadès

– Jeu ultime de l’année – Le dernier d’entre nous 2

