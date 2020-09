Nous ne savons pas exactement ce que Sony a en réserve pour le grand événement de vitrine PS5 de demain, mais il est possible que nous apprenions enfin le prix et la date de sortie de la prochaine console de nouvelle génération. Mis à part la révélation potentielle de ces détails, un objectif beaucoup plus important de la présentation sera les jeux. Pour beaucoup, une grande partie de la décision d’acheter une console est la gamme de jeux proposés au lancement.

Ci-dessous, nous avons rassemblé les jeux qui seront disponibles lors de la sortie de la PS5 afin que vous sachiez à quoi jouer. Compte tenu de l’événement à venir de Sony, attendez-vous à ce que cet article soit bientôt mis à jour avec encore plus de jeux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les plus grands jeux à venir sur la plate-forme, assurez-vous de consulter notre fonctionnalité détaillant chaque jeu PS5 confirmé.

Jeux de lancement PS5 confirmés

Jeux à venir sur PS5 au lancement ou aux alentours

Bien que la vitrine PS5 de Sony puisse nous donner les détails sur la date de sortie de la console et le prix que nous attendions tous désespérément d’entendre, nous pourrions également obtenir la confirmation de sa gamme de lancement officielle et d’autres jeux proches du lancement. Nous savons que de grands titres de première partie comme Spider-Man: Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart sont tous deux programmés pour sortir près du lancement du système, alors peut-être que nous aurons enfin des éclaircissements sur le moment où nous pouvons nous attendre à les jouer.

Si vous souhaitez obtenir une PS5, découvrez comment précommander la prochaine console de nouvelle génération de Sony. Sinon, jetez un œil à notre explication des spécifications PS5, qui comprend des détails sur son GPU, son CPU, son SSD, etc.

Actualités et annonces PS5 et PS4

Événement vitrine PS5 à venir le 16 septembre

Tout ce que nous savons sur le prix, les spécifications, les jeux et la fenêtre de sortie de la PS5

Sony prend des réservations de précommande PS5 et vous devriez vous inscrire dès que possible

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: 5 choses que PS5 et Xbox X doivent résoudre | Génération suivante