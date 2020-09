Une des références de la terreur qui, malheureusement pour ses fans, est tombée dans l’oubli pour Konami.

Sans aucun doute, l’une des plus importantes sagas de survie-horreur de la histoire du jeu vidéo, Silent Hill, est également l’un des plus turbulents. Aujourd’hui, il est abandonné et avec un avenir incertain, tout en naviguant dans les eaux de l’industrie à bord d’un navire sans but, appelé Konami. Cette année la rumeur a circulé que Sony sauverait la franchise d’horreur psychologique de l’oubli, mais à la fin, il a été montré que cette hypothèse n’était qu’un symptôme de plus du désir des fans de la voir revenir à ses jours de gloire et la cicatrice encore fraîche que son dernier projet laissé entre les joueurs.

S’il est vrai que Resident Evil existe comme alternative, il est également important de noter que bien qu’elle partage un genre, la saga Capcom propose une expérience très différente, qui ne touche pas les mêmes fibres de mystère et d’atmosphère que Silent Hill. Avec la nostalgie comme toile, nous passons en revue l’histoire de Silent Hill en fonction de ses notes, dans le but de mieux comprendre ce qui est arrivé à cette série et d’essayer de diagnostiquer ce que l’avenir nous réserve.

Comme à d’autres occasions, pour créer cette liste, nous avons utilisé les notes Metacritic et le nombre le plus élevé a toujours été utilisé dans le cas des versions multiplateformes. Quel est ton préféré? N’hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires.

En savoir plus: Silent Hill.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["none"]).setTargeting("publisher", [""]).setTargeting("genre", [""]).setTargeting("game", [""]).setTargeting("url_sha1", "727c5b1992924f974cedf764a937d2688cc1369c");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');