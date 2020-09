Nous sommes en septembre dans Animal Crossing: New Horizons, et comme pour tout nouveau mois, cela signifie qu’il y a de nouveaux poissons, insectes et créatures marines à attraper. Dans ce guide, nous détaillerons chaque nouvelle créature pour les hémisphères nord et sud; notez qu’il ne s’agit que des nouveaux arrivants du mois et non de tous les poissons, insectes et créatures marines que vous pouvez attraper ce mois-ci.

Pour une liste plus complète de chaque créature dans Animal Crossing: New Horizons, nous avons une liste complète des 80 poissons à attraper, y compris la taille des ombres, et une liste des 80 bugs à attraper, avec des conseils sur la traque des rares. ceux. Septembre marque également le passage à une nouvelle saison – l’automne pour les joueurs de l’hémisphère nord et le printemps pour ceux de l’hémisphère sud – ce qui signifie également des changements saisonniers clés. Ceux du Nord peuvent s’attendre à une variété de bricolage et de matériaux saisonniers pour l’automne, tandis que ceux du Sud peuvent obtenir des recettes de bambou.

Poisson de septembre, insectes et créatures marines dans Animal Crossing: New Horizons

Voici tous les nouveaux poissons, insectes et créatures marines que vous pouvez attraper dans Animal Crossing: New Horizons en septembre. Nous les avons triés par cloches pour que vous sachiez sur quoi vous concentrer si vous attendez la visite de Flick ou de C.J., mais si vous êtes un complétionniste, vous voudrez les attraper tous pour pouvoir faire un don à votre musée! Gardez à l’esprit que le seul moyen d’obtenir la canne à pêche dorée et le filet à bricoler est de compléter votre Critterpedia.

Toutes les tailles de poisson standard dans Animal Crossing: New Horizons.

Hémisphère nord

Nouveau poisson de septembrePrixLocalisation / tailleTempsGolden trout15,000River (clifftop) / 34 PM – 9 AMSturgeon10,000River (bouche) / 6Toute la journéeChar3,800River / 34 PM – 9 AMMitten crab2,000River / 24 PM – 9 AMSaumon royal1800River (bouche) / 6All dayPike1,800Rivière / 5Toute la journéeCerise saumon1,000Rivière (falaise) / 34 PM – 9 AMSalmon700Rivière (bouche) / 4Toute la journée

Septembre voit le retour de plusieurs poissons, dont le saumon cerise et l’omble chevalier. C’est aussi un excellent mois pour pêcher à l’embouchure de votre rivière, où vous pouvez trouver l’esturgeon de grande valeur et les deux variétés de saumon, ces dernières n’apparaissant qu’en septembre.

Nouveaux bugs de septembrePrixLocalisationTempsColéoptère du violon450Sur des souches d’arbresToute la journéeBell cricket430Sur le sol5 PM – 8 AM Centipede300Hit rocks5 PM – 11 PMPill bug250Hit rocks11 PM – 16 PMLibellule rouge180Vol de 8h à 19hPapillon commun160Fleurs en vol près de 7h4hPapillon en vol PMCricket130Sur le sol5h – 8h

Septembre marque le départ des coléoptères d’été de grande valeur et accueille en automne les insectes. C’est le bon moment pour frapper des pierres pour des bugs bonus, attraper des grillons – qui, comme les sauterelles, sont exposés dans une cage en bois fraîche au lieu d’un réservoir ordinaire – et obtenir de jolis papillons pour que Flick les transforme en modèles. Si vous voulez gagner de l’argent grâce à la capture de bogues, ne vous inquiétez pas, car les scorpions sont toujours disponibles!

Nouvelles créatures marines de septembrePrixTempsPieuvre parapluie6,000Toute la journéeOyster2,000Toute la journéeNauptilus en chambre18004 PM – 9 AMCrevettes sucrées1,4004 PM – 9 AMCoquille urbaine1,000Toute la journée

Même si le temps se refroidit, assurez-vous de prendre le temps de nager dans votre océan! Il y a cinq nouvelles créatures marines que vous pouvez maintenant attraper, ce qui porte le total à 30 créatures marines (si vous les attrapez depuis la mise à jour estivale les a introduites en juillet). Il y en a 40 au total, donc c’est un bon rythme!

Hémisphère sud

Nouveau poisson de septembrePrixLocalisation / tailleTempsGolden trout15,000River (clifftop) / 34 PM – 9 AMBarred couteaujaw5,000Sea / 3All dayChar3,800River / 44 PM – 9 AMCherry salmon1,000River (clifftop) / 34 PM – 9 AMLoach400River / 2All dayTadpole100 jour

Septembre marque le début du printemps dans l’hémisphère sud, ce qui signifie le retour des poissons du beau temps comme l’omble chevalier, le saumon cerise et la truite dorée de grande valeur. Si vous n’avez pas de rivières sur vos falaises, assurez-vous d’en terraformer!

Nouveaux insectes de septembrePrixLocalisationHeurePapillon de paon2500Volant à proximité de fleurs noires, violettes ou bleues4 h 00 – 19 h 00 Mante d’orchidée 2400 Sur les fleurs blanches8 h 00-17 h 00 Punaise à face humaine1 000Sur les fleurs7 h 00 à 8 h 00Mantis430 Sur les fleurs8 h 00-17 h 00Tigre papillon240 Voler fleurs proches 4 h 00-19 h 00Fleurs volantes 5 PMLadybug200Sur les fleurs8 h 00 à 17 h 00 Papillon jaune160 Voler près des fleurs 4 h 00 à 7 h 00Tinkbug120 Sur les fleurs Toute la journée

Le printemps signifie coccinelles, mantes et papillons! Bien que ce ne soit pas le mois le plus lucratif pour la détection des bogues, vous pourrez toujours trouver des tarentules après 19 heures.

Nouvelles créatures marines de septembrePrixTimeCrabes araignées12,000Toute la journéePieuvre parapluie6,000Toute la journéeNauptilus en chambre18004 PM – 9 AMFirefly squid1,4009 PM – 4 AMTurban shell1,000Toute la journée

Nager dans votre océan en septembre peut s’avérer très rentable, le crabe araignée de 12 000 clochettes étant le premier prix du mois. Si vous n’avez pas terminé votre ensemble Mermaid, assurez-vous de passer du temps à chercher des pétoncles pour Pascal aussi!

