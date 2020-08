La saison 4 de Fortnite a commencé et les joueurs seront opposés au méchant colosse de Marvel, Galactus. Certaines personnes demandent quel est le prix du Fortnite Season 4 Battle Pass, et vous découvrirez ici combien cela coûte, ainsi que tous les skins inclus et leurs niveaux respectifs. Et oui, She-Hulk et Mystique font partie du package.

Grâce à Epic Games et à leur conflit avec Apple, Fortnite a maintenant été divisé en deux jeux grâce au verrouillage des utilisateurs iOS de la dernière itération du chapitre 2. C’est particulièrement décevant pour ceux qui adorent absolument Marvel, qui est pratiquement tout le monde.

Alors que les joueurs iOS sont malheureusement laissés dans le noir, les joueurs sur console et PC découvriront le prix du Battle Pass de la saison 4 et tous les skins et niveaux confirmés ci-dessous. Et She-Hulk et Mystique sont deux fantastiques à débloquer.

FORTNITE: Comment obtenir la saison 4 sur mobile et Android

Quel est le prix du Battle Pass Fortnite Season 4?

Le prix du Battle Pass Fortnite Season 4 est de 960 V-bucks.

1000 V-bucks coûtent 6,49 £, c’est donc le prix le plus bas que vous devez payer pour obtenir le Battle Pass de la saison 4 de Fortnite.

Epic Games a publié une bande-annonce qui présente tout ce qui sera proposé. Certaines personnes ont répondu à Epic Games et à la collaboration de Marvel avec scepticisme, mais Epic Games a tenté d’apaiser ces fans en leur assurant que le jeu de bataille royale n’est pas seulement devenu une grande publicité pour d’autres marques.

S’il est facile de comprendre pourquoi certains fans voient désormais Fortnite comme une simple publicité pour tout, la collaboration avec Marvel reste passionnante pour la plupart des joueurs.

Contenez des résultats infinis dans un seul endroit nébuleux. Obtenez la tenue Infinity dans la boutique d’objets maintenant! pic.twitter.com/7MQqQ5yuIh – Fortnite (@FortniteGame) 27 août 2020

Tous les skins et niveaux du Battle Pass de la saison 4 de Fortnite

Ci-dessous, vous trouverez tous les skins Fortnite Season 4 Battle Pass, leurs niveaux respectifs et leurs émoticônes intégrées ci-dessous:

Thor – niveau 1

Emote de Dieu du tonnerre – niveau 15

Jennifer Walters – niveau 22

Emote intégrée She-Hulk – niveau 29

Groot – niveau 38

Groot avec émote intégrée Rocket Racoon – niveau 46

Tempête – niveau 53

Emote intégrée Storm Gale Force – niveau 60

Docteur Doom – niveau 67

Emote intégrée Victory Von Doom – niveau 74

Mystique – niveau 80

Emote intégrée Mystique Shapeshifter – niveau 86

Tony Stark – niveau 93

Emote intégrée à Iron Man – niveau 100

Ce sont tous les skins Fortnite Season 4 Battle Pass avec leurs niveaux.

Quant à ce que sont les emotes intégrées, ils transforment certains personnages en leur super-héros respectif. Ainsi, pendant que vous déverrouillez Jennifer Walters au lvl 22, vous ne pouvez la transformer en puissante She-Hulk qu’après avoir atteint et terminé le niveau 29.

Groot ne sera accompagné de Rocket qu’après 46 ans, et Tony Stark ne pourra devenir Iron Man que si vous atteignez le niveau 100.

La possibilité d’obtenir le skin Wolverine se débloquera dans 35 jours.

Il y a beaucoup d’autres emotes, armes, back blings et objets à débloquer disponibles à attraper. Vous pouvez consulter une refonte complète de tous les niveaux sur la chaîne YouTube de I Talk Fortnite.