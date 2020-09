Photo: Microsoft

Au cours de l’été, les informations sur la console de nouvelle génération de Microsoft ont été diffusées plus lentement que sur le yogourt glacé en libre-service. Nous connaissions le nom (Xbox Series X), la date de sortie générale («Holiday 2020») et certaines spécifications. Puis le week-end de la fête du Travail s’est produit et les vannes se sont ouvertes. Maintenant, nous avons une date de sortie, une étiquette de prix, des informations détaillées sur le modèle sans disque longtemps non confirmé (la Xbox Series S) et un Halo Infinite retardé. Alors que le lancement du lancement approche à grands pas, voici tout ce que nous savons sur les offres de nouvelle génération de Microsoft.

[This posted originally ran on 6/16/2020. We’ve bumped it up after more information about the Xbox Series X has become available.]

J’ai entendu dire que ce truc avait beaucoup de téraflops.

C’est vrai – 12, pour être précis. Microsoft l’appelle «la console la plus puissante jamais conçue».

Qu’est-ce que ça veut dire?

Fondamentalement, les propriétaires de Xbox Series X pourront dire à (la plupart de) leurs amis joueurs sur PC de le bourrer. Pour les passionnés de technologie, Mike Fahey de Kotaku a la ventilation complète de ce qui est sous le capot. Pour tous les autres, voici les puces à connaître:

La Xbox Series X aura 1 To de stockage sur disque SSD (le double des 500 Go inclus dans les modèles de lancement de la Xbox One. De plus, un SSD promet des temps de chargement plus rapides que ceux que vous obtiendriez avec un disque dur (HDD). ), le type de stockage inclus dans la Xbox One. Les preuves vidéo que nous avons vues jusqu’à présent le corroborent. Le stockage est extensible, soit via une carte d’extension de 1 To, soit via USB 3.2. La Xbox Series X aura un processeur à huit cœurs cadencé à 3,8 GHz. Dans le département de la mémoire, il fera basculer un GDDR6 de 16 Go avec un bus de 320 Mo. Pour le dire clairement: cette chose est rapide, les jeux peuvent fonctionner à un maximum de 120 images par seconde (FPS).

G / O Media peut obtenir une commission

Je suppose que la Xbox Series S est évaluée pour moins de téraflops.

Vous avez assumé correctement. Son GPU peut gérer 4 téraflops. Pour ceux qui enregistrent le score, la Xbox One X, une machine officiellement abandonnée, a pointé à 6. Cependant, son GPU est basé sur une technologie plus ancienne, donc ce n’est pas une comparaison pomme-à-pomme avec le nouveau GPU de la Xbox Series S.

Bizarre. La série S est-elle moins puissante que la série X à d’autres égards?

Certains, oui. Ethan Gach de Kotaku a arrondi la ventilation complète, mais si vous voulez juste les SparkNotes, les voici:

Pour le stockage interne, la Xbox Series S aura un SSD de 512 Go. Le processeur tourne à 3,6 GHz – légèrement plus lent – tandis que pour la mémoire, il est équipé de 10 Go de GDDR6. Comme la Xbox Series X, il prend en charge la carte de stockage extensible de 1 To. peut fonctionner jusqu’à 120 images par seconde, mais la Xbox Series S vise une résolution de 1440p à 60 images par seconde, plutôt que la 4K de la Xbox Series X à la même fréquence d’images.

Tout cela semble très impressionnant, mais y a-t-il des fonctionnalités intéressantes?

Le courage technique est certainement un niveau supérieur par rapport à la dernière génération, mais les nouvelles fonctionnalités sont la véritable marque de l’évolution générationnelle. Microsoft a vanté deux grands pour la Xbox Series X: Quick Resume et Smart Delivery.

CV rapide: Grâce à Quick Resume, vous pouvez suspendre plusieurs jeux à tout moment et les reprendre quand vous le souhaitez, sans avoir à charger d’écrans. Nous ne savons pas avec certitude comment cela fonctionnera avec les jeux multijoueurs. Serez-vous démarré de ce match de Call of Duty: Modern Warfare 17? Ou allez-vous simplement vous asseoir là, immobile, en attendant de vous faire tirer dessus? Seul le temps – et les ratios tués-morts ruinés – le diront.

Halo Infinite Capture d’écran: 343 Industries

Livraison intelligente: En termes simples, si vous achetez un jeu pour Xbox One, vous obtiendrez également la version Xbox Series X de ce jeu lors de la mise à niveau des consoles. Tous les jeux ne relèvent pas de ce parapluie, mais, notamment, les jeux propriétaires, y compris Halo Infinite, sont inclus. Pour les jeux tiers, c’est à l’éditeur. Smart Delivery fonctionnera également pour les jeux numériques et sur disque (encore une fois, selon l’éditeur). Bien que la liste complète des jeux disponibles n’ait pas été réglée, attendez-vous à voir certaines des plus grandes sorties de l’automne, comme Assassin’s Creed Valhalla et Cyberpunk 2077, prendre en charge Smart Delivery.

La prise en charge de Smart Delivery est-elle nécessaire pour la compatibilité descendante?

Nan. La rétrocompatibilité est un énorme argument de vente pour la Xbox Series X. En mars, Microsoft a tweeté que tous les jeux actuellement jouables sur la Xbox One seront jouables sur la Xbox Series X. Le tweet a été rapidement supprimé et Microsoft est revenu sur la revendication. Pourtant, plus récemment, la société a annoncé que «des milliers de jeux» – remontant à la Xbox d’origine – seront jouables au lancement.

Une chose que nous savons avec certitude: la plupart des jeux des générations précédentes verront des améliorations notables sur la Xbox Series X. Grâce à la technologie améliorée de la console, certains jeux pourraient voir les fréquences d’images passer de 30 FPS à 60 FPS; d’autres pourraient passer de 60 FPS à 120 FPS. Dans certains cas, la résolution 4K peut être prise en charge. Pour le moment, nous ne savons pas quels jeux seront rénovés, ni quels jeux sont (et ne sont pas) jouables du tout. Une liste officielle de tous les jeux rétrocompatibles n’a pas été publiée.

Comment puis-je obtenir mes données de sauvegarde de la Xbox One vers la Xbox Series X?

Que vous jouiez à un jeu rétrocompatible ou à la version améliorée de Smart Delivery, la progression de votre jeu sera automatiquement reportée. Microsoft n’a pas partagé de détails sur la façon dont cela fonctionne sur Xbox Series X, mais un système similaire est en place sur la Xbox One.

Actuellement, sur Xbox One, tant que vous êtes connecté à Internet et inscrit à Xbox Live, vos jeux seront enregistrés dans le cloud. Ensuite, lorsque vous vous reconnecterez, que ce soit sur votre Xbox One ou sur la console de quelqu’un d’autre, vous pourrez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. (C’est pourquoi vous pouvez voir une notification « Synchronisation des données pour… » lorsque vous démarrez un jeu.) Elle est à peu près aussi transparente que les fonctionnalités le permettent. J’espère que cela restera inchangé dans la Xbox Series X.

Mes studios préférés créent-ils de nouveaux jeux pour la Xbox Series X?

Probablement! Dans un épisode d’Inside Xbox en mai, Microsoft a confirmé des partenariats avec un nombre impressionnant de studios tiers. Certains vrais gros frappeurs de l’industrie sont là-bas, y compris [deep breath] Epic Games, Dontnod Entertainment, Gearbox, Playdead, Annapurna Interactive, Bethesda, Capcom, THQ Nordic, Square Enix, WB Games, Crystal Dynamics, Bandai Namco, Konami et Bungie (dans, vraisemblablement, une capacité non Halo). Pour les personnes intéressées, voici une liste complète:

Parlez-moi des jeux Xbox Series X.

Une nouvelle Xbox n’est pas une Xbox sans Halo, c’est donc un peu dommage de voir la Xbox Series S et la Xbox Series X lancer sans Master Chief en tête. Halo Infinite, à l’origine un titre de lancement prévu pour les consoles Xbox de nouvelle génération, a été reporté à une date non spécifiée en 2021. Pourtant, il y a beaucoup d’autres jeux formidables à venir sur ces machines.

Dans cet épisode de mai d’Inside Xbox, Microsoft a présenté des jeux tiers. Un jeu de tir à la première personne appelé Bright Memory: Infinite. Vous tirez des armes. Vous balancez des épées. Il se déroule dans un avenir dystopique. Il y a plus de reflets d’objectif qu’un J.J. Film Abrams Star Trek. Oui, tout cela est très joli, si ce n’est exactement le cas. (Bright Memory: Infinite arrive également sur Xbox One.)

Bandai Namco lance une nouvelle adresse IP sur la Xbox Series X: Scarlet Nexus. Décrit comme «Brain Punk», Scarlet Nexus présente des mutants, des pouvoirs psioniques et de jolis combats d’action-RPG. (Scarlet Nexus arrive également sur Xbox One.)

Scarlet NexusScreenshot: Bandai Namco

Cyberpunk 2077 n’est pas le seul jeu cyberpunk à sortir cet automne. The Ascent, un RPG d’action isométrique coopératif rempli de mods néons et corporels, devrait sortir plus tard cette année. (Cyberpunk 2077 et The Ascent arrivent également sur Xbox One.)

En juillet, Ubisoft a annoncé qu’Assassins Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Far Cry 6 sortiraient pour Xbox Series X. Qu’est-ce que c’est, la fin de la génération Xbox 360? (Les trois jeux arriveront sur la Xbox One.)

Si les jeux de premier plan de Microsoft – les Halos, les Forzas, les Gears – sont plus votre jam, alors vous n’aurez probablement pas besoin d’acheter une Xbox Series X au lancement. Pour la première ou les deux premières années, Microsoft prévoit de publier des jeux de première partie sur la Xbox One et la Xbox Series X. Bien sûr, Halo Infinite aura probablement l’air plus brillant et fonctionnera plus facilement sur ce dernier, mais au moins vous n’aurez pas besoin de vendre un rein pour voir le prochain chapitre de Master Chief. Et, grâce à Smart Delivery, si vous finissez par vendre la série X à un moment donné, vous n’aurez pas non plus besoin de racheter Infinite.

Un récent événement Sony, «The Future of Gaming», a présenté un banc de jeux de nouvelle génération beaucoup plus profond que ce que Microsoft a fait lors de l’épisode du 7 mai d’Inside Xbox. Alors que certains jeux Sony de première partie évidents, comme Horizon Forbidden West et Spider-Man: Miles Morales, sont des exclusivités PlayStation, de nombreux jeux présentés, notamment Hitman 3, Resident Evil Village et le NBA 2K21 à 70 $, dont le dernier sera au prix de 70 $ sur les consoles de nouvelle génération – arrivent sur Xbox Series X. Voici une liste plus longue de jeux qui seront disponibles pour les deux consoles:

Il semble bien que de nombreux jeux Xbox Series X arrivent sur Xbox One.

C’est parce que beaucoup d’entre eux le sont, mais pas tous. Dans une vitrine numérique du 23 juillet, Microsoft a levé le rideau sur un tas de titres de première partie à venir, y compris le très attendu Halo Infinite, un nouveau Forza et un nouveau jeu de rôle d’Obsidian appelé Avowed.

Plus tôt dans l’année, Microsoft a déclaré que de nouveaux jeux propriétaires sortiraient à la fois sur Xbox One et Xbox Series X pendant la première ou les deux premières années après le lancement de la série X, mais la vitrine de juillet a embrouillé les choses. Certains jeux sortis avec des bandes-annonces répertoriant à la fois la Xbox One et la Xbox Series X comme plates-formes disponibles, tandis que leurs sites Web ne listaient que la Xbox Series X. Cinq jeux, y compris le nouveau Fable (oui, le développement d’une nouvelle Fable a été confirmé!) ont même la Xbox One répertoriée dans leurs bandes-annonces respectives. C’était déroutant.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Microsoft a déclaré à Kotaku que «les futurs studios de jeux Xbox sont développés nativement pour Xbox Series X» et que la jouabilité sur Xbox One serait, essentiellement, évaluée au cas par cas. À la fin de la journée, deux jeux présentés dans la vitrine, Everwild et Avowed, avaient des références à la Xbox One supprimées de leurs listes numériques.

Du côté positif, tous les jeux présentés pendant la vitrine – et, plus généralement, tous les jeux Microsoft first-party – sortiront sur Game Pass au lancement.

Puis-je obtenir l’un de ces jeux le jour du lancement?

Oui! Yakuza: Like A Dragon sera disponible dès le premier jour. La prochaine extension de Destiny 2, Beyond Light, sera également disponible (et via Game Pass, en plus). Assassin’s Creed Valhalla a également été repoussé d’une semaine pour être lancé le 10 novembre. Gears Tactics, le formidable jeu de tir tactique XCOM-ish, verra enfin une sortie sur console – y compris sur ces machines de nouvelle génération – le 10 novembre. Et ce n’est que le conseil . Voici une liste complète de tout ce qui arrivera sur la Xbox Series S et la Xbox Series X au lancement:

Quel est le lien entre xCloud et cela?

Bien qu’il soit actuellement en version bêta, à partir de septembre, les membres de Game Pass Ultimate (qui coûte 15 USD par mois) auront accès à xCloud, le service de streaming de jeux de Microsoft. Cela signifie que vous pouvez diffuser tous les jeux de la bibliothèque Game Pass directement sur une Xbox Series X, une Xbox One ou un appareil mobile. Hourra de ne pas avoir à passer par un téléchargement de plus de 50 Go pour se rendre compte que Monster Hunter: World n’est pas pour vous!

Game Pass sera-t-il disponible sur Xbox Series X au lancement?

Oui.

À quoi ressemblera cette chose dans mon salon?

C’est juste dans le nom: la Xbox Series X ressemblera à une grande boîte noire. Selon Phil Spencer de la Xbox, la console est conçue «pour prendre en charge l’orientation verticale et horizontale». Voici à quoi il ressemble verticalement:

Non, ce n’est pas un réfrigérateur haut de gamme.Photo: Microsoft

Pourquoi a-t-il la forme d’un Sub-Zero noir de jais, demandez-vous? Simple: pour aider à la ventilation. En se tenant debout, avec des évents sur le dessus, toute chaleur générée peut s’échapper directement par le dessus.

Pendant ce temps, la Xbox Series S ressemble à… Eh bien, c’est Luke Plunkett de Kotaku qui l’a mieux dit quand il a décrit la chose comme un «morceau de technologie d’exploration spatiale indestructible».

La Xbox Series S est disponible en combinaison spatiale blanche.Photo: Microsoft

Plutôt parfait, non? De plus, Microsoft qualifie la Xbox Series S de «la plus petite Xbox de tous les temps», affirmant qu’elle est près de 60% plus petite que la Xbox Series X. Bien sûr, le design élégant et la taille réduite de la console ne l’ont pas protégée des taquineries sur Internet. Dès qu’elle a été annoncée, cette chose a été mémorisée directement dans l’oubli.

Les fans de la manette Xbox One seront ravis d’apprendre que la manette Xbox Series X n’est pas très différente. La forme générale est en grande partie la même, avec quelques petites modifications. D’une part, le d-pad est placé sur un cercle et sera donc plus dynamique dans les choix directionnels que vous avez. Tous les pare-chocs de la série X ont également une texture en pointillé, un peu comme certaines offres de manettes Xbox One en édition limitée. Au grand dam de certains joueurs, une chose restera inchangée: ce contrôleur reposera sur des piles AA pour l’alimentation.

Pourquoi réparer ce qui n’est pas cassé? Photo: Microsoft

Comment les appelons-nous sténographie?

Pour résumer, «Xbox Series X» ne sort pas exactement de la langue. Idem pour «Xbox Series S.» Pourtant, pour l’instant, une alternative consensuelle n’a pas encore émergé. Il y a la «Série X» ou la «Série S», qui sont toutes deux faciles à dire, mais qui ressemblent également à des modèles Tesla imitables. Il y a «Nextbox», qui est à la fois terrible et voué à une courte durée de conservation. (Que se passe-t-il lorsque Microsoft annonce la génération suivante?) Sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu «XSX» ou «XSS». Oui, ces acronymes sont difficiles à dire à haute voix, mais ils sont courts, percutants et extrêmement satisfaisants à taper. Sérieusement. Essaye le.

Moi? Je vais avec XSX Tricky. Et je siffle juste chaque fois que j’ai besoin de dire l’autre.

Ok, combien tout ça va coûter?

La Xbox Series X coûte 499 $, tandis que la Xbox Series S sera disponible pour 299 $. Si vous ajustez l’inflation, la Xbox Series X est moins chère au lancement que la Xbox One et la Xbox 360. Mieux encore, vous n’aurez pas à les payer en une seule somme.

Dans le cadre du programme Xbox All Access, vous devrez payer des frais mensuels sur une période de deux ans pour financer ces consoles. Dans certains cas, vous pourrez échanger votre Xbox actuelle contre une nouvelle génération. Le plan Xbox Series X est fixé à 35 $ par mois, tandis que la Xbox Series S est fixée à 25 $ par mois.

Pour seulement la console qui serait une arnaque, mais Xbox All Access comprend également un accès mensuel au Xbox Game Pass Ultimate, lui-même un service à 15 $ par mois. La semaine prochaine, xCloud, le service de streaming de jeux, sera disponible pour les membres de Game Pass Ultimate. (Ceux du niveau standard n’auront pas cette chance.) Plus tard cet automne, EA Play – un abonnement de 5 $ par mois aux jeux à la demande qui donne accès à des jeux EA, comme Battlefield et Dragon Age, tout en permettant les joueurs à tester de nouveaux jeux pendant 10 heures – seront intégrés dans Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires.

C’est trop beau pour être vrai? Eh bien, il y a un gros problème: All Access est financé par une société externe. Lisez attentivement les conditions d’utilisation avant de signer!

Quand puis-je mettre la main sur ces choses?

Ils seront disponibles le 10 novembre. Les précommandes débuteront le 22 septembre.

Ok, que ne savons-nous pas?

À ce stade, une grande partie du brouillard s’est dissipée. Nous connaissons le prix, la date de sortie et les spécifications. Nous comprenons bien quelles nouvelles fonctionnalités seront disponibles. Nous connaissons la programmation de lancement provisoire.

Mais un dilemme pénible demeure. À ce jour, Microsoft n’a pas montré à quoi ressemble l’intérieur d’un boîtier de disque de nouvelle génération. En 2013, les joueurs étaient franchement et à juste titre dégoûtés que, dans les cas de jeu Xbox One, les emplacements de disque soient à gauche, plutôt qu’à droite, ce que nous pouvons tous accepter comme la façon dont les choses devraient être. Avec les Xbox Series S et X, Microsoft va-t-il répéter cette parodie?

Histoires liées

Mise à jour du 09/09, 20h45: Après un ouragan de fuites et de communiqués de presse, Microsoft a répondu à presque toutes les questions en suspens concernant ces consoles de nouvelle génération. Nous avons mis à jour le message en conséquence.

Mise à jour: 29/07, 19h30: Nous avons entièrement mis à jour le texte et ajouté des informations sur les jeux à venir, notamment le très joli Halo Infinite et le prochain lancement complet de xCloud. Nous avons également contextualisé certains des commentaires de Microsoft sur les jeux intergénérationnels. Nous ne connaissons toujours pas le prix ni la date de sortie.

Correction: 16/06, 12h52: Une version précédente de cet article n’a pas permis de noter que la console peut se tenir verticalement et horizontalement.