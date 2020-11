Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous sommes à quelques jours de l’un des moments les plus attendus de l’année, l’arrivée de Disney + au Mexique et dans certains pays d’Amérique latine, et c’est que l’entrée de Disney dans le secteur des services à la demande représente l’une des plus attractif ces dernières années et peu après le début des opérations, des informations intéressantes ont été révélées sur ce qui sera disponible à partir du 17 novembre prochain.

Depuis l’annonce où l’arrivée de Disney + au Mexique, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Panama, au Pérou et en Uruguay a été officialisée, les fans se sont demandé quels films, dessins animés et séries ils pourront voir dès le premier jour. . En ce sens, la société a clairement indiqué que sa proposition était d’englober son offre dans le service sans distinction par pays ou région, mais en ce qui concerne le démarrage, elle aura tout le contenu de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. , laissant la porte ouverte à l’ajout d’autres programmes à l’avenir.

Cela dit, il est temps de voir une partie de ce que Disney + offrira à partir du 17 novembre prochain:

Contenu exclusif avec des productions Disney originales

La première section concerne les films et séries qui ne seront disponibles que sur Disney +, car ce sont des productions originales. Parmi elles, des aventures qui élargissent les histoires de franchises aussi importantes que Star Wars, l’univers cinématographique Marvel après les événements de Avengers: Endgame, des documentaires et de nouvelles propositions d’histoires déjà connues dans l’histoire de la société:

Faucon et le soldat de l’hiver WandaVision Loki The Mandalorian Star Wars: The Clone Wars LADY AND THE TRAMP NOELLE TOGO HAMILTON High School Musical: The Musical: The Secret Society Series of Royal Children The Right Stuff Project Marvel Heroes The Imagineering Story Pixar fr La vraie vie Disney Family Sundays SparkShorts Forky Question

Des films et séries classiques, ainsi que de nouvelles versions vous attendent à Disney +

En revanche, l’offre Disney + pour le Mexique et l’Amérique latine, disponible à partir du 17 novembre, comprendra tous les films classiques de la société, ainsi que quelques nouvelles versions avec des propositions Live-Action. Évidemment, cela signifie également que les succès de Pixar seront prêts à être appréciés et que de nombreux fans seront heureux de s’amuser à nouveau avec des séries classiques:

Blanche-Neige et les Sept Nains La Belle et la Bête Pinocchio Bambi La Dame du Roi Lion et le Clochard Peter Pan La Petite Sirène Cendrillon ALADDÍN (Live-Action LE LIVRE DE LA JUNGLE (Live Action) LE ROI LION (Live Action) LA BEAUTÉ AND THE BEAST (Live Action) MCU d’Iron Man à Avengers: Endgame Complete Saga of Star Wars Rogue One: A Star Wars Story Han Solo: A Star Wars Story INTENSE-MINDED TOY STORY COCO WALL-E UP: UNE AVENTURE DE ALTURA MONSTERS, INC. À LA RECHERCHE DE NEMO THE INCREDIBLE BRAVE Bao Sanjay – Violetta Super Team Soy Luna Bia O11CE Juacas Peter Punk Jungle Nest Highway: Rolling the Adventure When the Bell Rings Art Attack Nivis, amis d’un autre monde Junior Express Bárbara’s Flower Shop La maison de Disney Junior Morko et Mali Le jardin de Clarilú Le jardin de Clarilú Playhouse Disney Hannah Montana Zack et Cody: des jumeaux en action Kim Possible La maison de Mickey Mouse PJ Masks: Heroes in Pyjamas Captain Jake et les pirates de Never Land High Sch ool Musical Camp Rock Descendants One Strange Rock Origins: Le voyage du genre humain Jane Goodall: The Hope Before the Flood Free Solo La science des absurdes X-Men Spider-Man Marvel’s Runaways

Combien coûte l’abonnement Disney +?

Au cas où vous auriez manqué les informations, nous vous avons couvert, et laissez-nous vous dire que l’abonnement à Disney + au Mexique aura ce prix:

Abonnement annuel Disney +: 1599 $ MXN Abonnement mensuel Disney +: 159 $ MXN

Cependant, et remplissant sa promesse de proposer une offre en guise d’introduction au marché mexicain, Disney a révélé que d’hier jusqu’au 16 novembre, vous aurez la possibilité d’acquérir l’abonnement annuel avec une réduction, donc si vous le faites en ces jours-ci, vous devrez payer:

Abonnement annuel Disney +: 1359 $ MXN

Donc, tout ce que vous avez à faire est de vous abonner, d’attendre quelques jours pour profiter de tout ce que Disney + a pour nous.

