Nouveaux jeux Nintendo Direct Mini annoncés en août 2020

Internet a reçu une deuxième Nintendo Direct Mini, présentant de nombreux jeux tiers à venir prochainement par les nombreux partenaires de Nintendo.

La présentation complète dure onze minutes, mais pour ceux qui recherchent simplement toutes les grandes annonces, cela ne vaut probablement pas la peine de passer tout le direct.

En tant que tel, voici un bref aperçu de tous les jeux couverts par la dernière version de Nintendo Direct.

Qu’est-ce qui a été annoncé dans la Nintendo Direct Mini?

Voici un aperçu rapide de tous les jeux apparus dans la Nintendo Direct Mini:

Kingdom Hearts: Mélodie de la mémoire

Unité de fusion

Taiko no Tatsujin: Pack d’aventure rythmique

World of Tanks Blitz

Big Rumble Boxing: Creed Champions

Collection de SaGa Final Fantasy Legend

Just Dance 2021

Puyo Puyo Tetris 2

En plus de cela, la Nintendo Direct Mini a également présenté quelques jeux à venir:

Minecraft Dungeons Creeping Winter DLC

Jump Force Édition Deluxe

Capitaine Tsubasa: montée de nouveaux champions

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition

Le Direct Mini a accordé à certains de ces jeux plus d’attention que d’autres. Les nouvelles les plus excitantes ont peut-être été les toutes nouvelles annonces de jeux.

Quels nouveaux jeux ont été annoncés dans la vitrine des partenaires?

Trois nouveaux jeux et deux nouvelles collections ont été annoncés pour la première fois lors de la Nintendo Direct Mini. Les nouveaux jeux sont Puyo Puyo Tetris 2 et Big Rumble Boxing: Creed Champions.

Les nouvelles collections, Taiko no Tatsujin: Pack d’aventure rythmique et Collection de SaGa Final Fantasy Legend, apportent des jeux classiques des séries Taiko no Tatsujin et Final Fantasy Legend respectivement sur Switch.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas de la Nintendo Direct la plus excitante, le format Mini, en mettant l’accent sur les nombreux partenaires de Nintendo, prouve au moins que de plus en plus de jeux arriveront sur le Switch dans un proche avenir.

Dans d’autres actualités, NBA 2K21: Comment télécharger la nouvelle démo sur PS4