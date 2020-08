Summer Game Fest, l’événement de plusieurs mois non-E3 créé par Geoff Keighley, s’est terminé aujourd’hui par un grand événement en direct qui a donné le coup d’envoi à la Gamescom 2020.

Cela a été une année étrange pour les annonces et les révélations de jeux vidéo. En l’absence d’E3 et de nombreuses autres émissions qui passent au numérique, les éditeurs, les sites Web et les développeurs ont dû créer leurs propres vitrines en ligne. Ubisoft, Microsoft, Sony et d’autres ont tous eu des événements non-E3, avec Summer Game Fest reliant plusieurs de ces émissions et annonces plus petites sous une seule bannière. Et maintenant la SGF est terminée, mais nous en garderons toujours les souvenirs étranges.

Voici donc tout ce qui a été annoncé lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom.

Bandes-annonces avant le spectacle

L’événement a débuté avec Kyle Bosman dans son appartement montrant des bandes-annonces pour les jeux dans un pré-spectacle pour l’événement. Nous avons de nouvelles bandes-annonces pour Scarlet Nexus, Quantum Error, Dirt 5 et Jurassic World Evolution sur Switch.

Il y avait aussi une publicité stupide pour une vilaine GAMER CAR (vraiment) et une interview avec Geoff lui-même à propos de la soirée d’ouverture de cette année.

Un nouveau regard sur Call of Duty: Black Ops: Cold War

Nous avons eu notre premier aperçu de ce qui semble être une cinématique de Black Ops Cold War, une suite directe du jeu original Black Ops. Il sort le 13 novembre de cette année.

G / O Media peut obtenir une commission

Le premier gameplay de la prochaine extension Doom: Eternal

Le tueur est de retour et prêt à tuer plus de démons. Bien. Je suis aussi prêt à tuer des démons. La nouvelle extension, The Ancient Ones: Part 1, sort le 20 octobre.

Doc Brown est venu annoncer … Surgeon Simulator 2?

Capture d’écran: Kotaku

Pourquoi était-il ici? Je ne sais pas. Mais il est apparu et a parlé du jeu, qui est sorti aujourd’hui.

BioWare a brièvement parlé du jeu Next Dragon Age

Il n’y avait pas grand-chose à montrer, mais nous avons vu du concept art et un peu de premières images intégrées au moteur. Et certaines personnes se promènent dehors.

Un nouveau jeu Sam and Max a été taquiné

Capture d’écran: Kotaku

Rien de plus qu’un teaser extrêmement court et la promesse de plus d’informations … plus tard! Quand? Qui sait?

Une bande-annonce pour la nouvelle extension de World of Warcraft

La nouvelle extension, Shadowlands, sort le 27 octobre.

Crash 4 a quelque chose appelé Flashback Tapes

Capture d’écran: Kotaku

Ces niveaux sont définis avant les événements de Crash Bandicoot 1 et sont des «salles de puzzle» délicates. Les joueurs devront trouver les bandes dans ces niveaux lorsque Crash 4: It’s About Time sortira le 2 octobre.

Une bande-annonce de gameplay effrayante pour Little Nightmares II

Il sortira le 11 février pour les consoles de la génération actuelle et un peu plus tard sur PS5 et Xbox Series X.

Un aperçu de Star Wars: Squadrons d’EA en réalité virtuelle

Tous les modes de Star Wars: Squadrons prendront en charge la réalité virtuelle et nous avons eu une nouvelle bande-annonce présentant une partie de cette action VR en tant que pilote impérial. Nous avons également vu Wedge et Hera et je suis très excité. N’attendez pas longtemps pour que le jeu soit lancé le 2 octobre.

Une nouvelle extension sur le thème de Star Wars pour Les Sims 4

Journey To Batu permettra aux joueurs de flirter avec Storm Troopers et se déroule sur la planète de Batu, la même planète où se trouve le parc à thème Galaxy’s Edge dans Star Wars fiction. Le nouveau pack de jeu sera disponible le 8 septembre.

Mafia: Definitive Edition a une bande-annonce

Aimez-vous les mecs de la mafia qui parlent de confiance et de fidélité? Ensuite, j’ai une bande-annonce pour vous!

LEGO Star Wars: The Complete Saga a été retardé jusqu’en 2021

LEGO Star Wars: The Complete Saga arrive dans la prochaine génération et la génération actuelle au printemps 2021. C’est un peu d’attente et cela signifie que le jeu a glissé de sa fenêtre de sortie d’origine 2020, mais la nouvelle bande-annonce de gameplay m’excite. En outre, ils ont inclus Yaddle dans la bande-annonce. Jeu de l’année.

À venir dans la saison 2 de Fall Guys

De nouveaux costumes médiévaux arrivent dans le jeu populaire avec une multitude de nouveaux mini-jeux sur le thème de grandes aventures et quêtes. Pas de date de sortie cependant.

Le premier aperçu du nouveau jeu VR Medal of Honor de Respawn

La série remonte à la Seconde Guerre mondiale et est en cours de construction pour la réalité virtuelle. Medal of Honor: Above and Beyond sortira plus tard cette année.

Destiny 2: Beyond Light obtient de nouvelles sous-classes

Une nouvelle bande-annonce sympa pour la prochaine grande extension de Destiny 2, Beyond Light, sortie le 10 novembre.

Nouveau gameplay de la PS5 exclusive Ratchet and Clank: Rift Apart

Nous avons vu un petit aperçu du gameplay plus tôt cette année, mais voici une démo plus longue du nouveau jeu fonctionnant sur la PlayStation de nouvelle génération. J’ai hâte de lire ceci sur mon téléviseur 4k. Les développeurs ont dit que cela arriverait dans la fenêtre de lancement de la PS5 … quoi que cela signifie.

Nous avons également eu un tas de bandes-annonces et de teasers pour une multitude de jeux, notamment:

Inconnu 9: Awakening, Warhammer: Age of Sigmar: Stormguard, Outriders, WWE Battlegrounds, Godfall, Twelve Minutes, Override 2: Super Mech League, Lemnis Gate, Struggling, Age of Empires Definitive Edition, Chorvs, Wasteland 3 et Spellbreak.