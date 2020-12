Une action virale discutable pour relever un défi d’une organisation de joueurs professionnels.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 16 décembre 2020, 16:20

Si vous avez suivi l’actualité sociale de Call of Duty: Warzone ces derniers jours, vous connaissez peut-être le nom de RowdyRogan, un enfant prodige du paysage concurrentiel de Call of Duty qui a été banni sans raison apparente par Activision, du moins on le pensait jusqu’à il y a quelques heures. Comme nous l’avons lu sur PC Gamer, tout était un canular perpétré par les parents du joueur pour relever un défi.

Le but du canular était de relever le défi d’une organisation eSportNous l’expliquons. RowdyRogan participe à FaZe5, un concours public avec lequel des centaines de fans du monde entier se battent dans différents tours pour faire partie de FaZe Clan, l’une des principales organisations de sport électronique d’aujourd’hui. Dans l’un de ces tests, et après avoir été parmi les 20 finalistes, le garçon avait pour mission créer du contenu viral, quelque chose que, comme nous pouvons tous le voir, il a réussi à réaliser, étant reproduit par des médias spécialisés dans les sports électroniques et ce même magazine. Bien que la méthode pour y parvenir n’ait peut-être pas été tout à fait adéquate, impliquer des mineurs au-delà de l’éthique d’un mensonge.

Cependant, FaZe Clan n’a pas spécifiquement demandé cette action, se limitant à évaluer qualitativement comment les candidats relèvent ces défis. On peut le voir dans une vidéo publiée il y a quelques jours dans laquelle on voit le montage. Celui qui a généré toute une campagne de soutien dans les réseaux sous le hashtag #FreeRogan, et qu’il a mis le doigt sur Activision sur quelque chose dans lequel ils n’étaient pas impliqués.

Maintenant, le débat lancé depuis PC Gamer parle la responsabilité de l’industrie Quand il s’agissait d’empêcher un garçon de six ans, aussi drôle que la tromperie lui paraisse, de devenir pendant quelques jours le centre de l’attention médiatique de milliers d’utilisateurs grâce à ses larmes vivantes et l’énorme mensonge de ses parents.

