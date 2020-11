Année après année, les fans de football virtuel se croisent les doigts dans l’espoir de trouver des percées révolutionnaires dans les jeux de sport d’automne … pour être déçus par les petites nouvelles que ces titres présentent souvent. Mais avec une nouvelle génération en devenir, on s’attendrait à ce que cette règle soit enfreinte ici. FIFA 21 le rencontre-t-il sur PS5 et Xbox Series? Nous vous disons dans ces impressions.

Chez 3DJuegos, nous avons eu la chance d’assister à une présentation consacrée à montrer les améliorations de FIFA 21 pour la nouvelle génération de consoles, avec le producteur en chef de cette saga sportive vétéran, Sam Riviera, en tant qu’hôte de l’événement, accompagné du producteur exécutif Matt Lafreniere . Les attentes n’étaient pas exactement faibles, ce qui Premier FIFA pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S, et c’est une saga dont on attend plus d’innovations qu’elle n’est souvent en mesure de proposer avec son pari sur les sorties annuelles. Un bon exemple de cela était la première il y a quelques mois, où le consensus était qu’il s’agissait d’un jeu de continuité avec peu d’évolution. Y a-t-il des raisons d’espérer? Ses dirigeants promettent que FIFA 21 dans la nouvelle génération promet une évolution dans la manière de voir, de ressentir et de jouer au football virtuel.

Mais avant d’oublier, il faut se rappeler qu’en guise de prologue à la décomposition formelle des aspects, EA a présenté une sorte de bande-annonce cinématographique, où une fille décrivait son interprétation du football et parlait de son désir d’être un jour comme ses idoles, tandis que À l’écran, on nous a montré des images en jeu d’Anfield dans toute sa splendeur de nouvelle génération. C’était quelque chose qui nous excitait, à la fois à cause de ce que la voix nous disait et à cause de l’atmosphère générée dans un lieu aussi sacré, mais ce n’était qu’une cinématique. Comment est le jeu dans la nouvelle génération? Quelles améliorations propose-t-il? Est-ce vraiment un saut? A tout cela nous espérons pouvoir vous répondre dans les premières impressions d’un jeu vidéo qui devrait sortir prochainement 4 décembre.

Quelle est la nouveauté que nous allons voir?

De toute évidence, la première chose à laquelle nous pensons est le graphisme, et en ce sens, FIFA 21 promet un renouvellement des modèles de joueurs allant des visages et des gestes plus définis, aux cheveux avec du volume et des mouvements réalistes et, peut-être plus important encore, tension musculaire notable lorsque les joueurs font un effort, ils s’étirent ou frappent le ballon. Le protagoniste de cette grande rénovation visuelle est aussi le éclairage, qui met en œuvre une technique existante, appelée «éclairage retardé», disponible depuis longtemps, mais qui n’a pas pu être mise en œuvre dans la FIFA en raison de limitations technologiques. “Les stades ressemblent plus à la vraie vie et semblent plus authentiques avec le système d’éclairage retardé, qui crée des expériences de football ultra-réalistes”, ont-ils déclaré.

Pour illustrer tout cela, les images qu’EA elle-même a présentées il y a quelques jours et où l’on pouvait voir les nouveaux visages de Joao Felix et Trent Alexander-Arnold suffisent. [lo más probable es que al leer esto esté de nuevo lesionado]. Les cheveux sont quelque chose dont EA avait déjà parlé auparavant et le résultat est presque aussi incroyable que la première fois que nous avons vu le film Final Fantasy, tandis que le thème des visages est facilement perceptible et implique également banal, mais pas à cause de le moins important, la sueur de nouvelle génération. Pour démontrer la tension musculaire, Rivera nous a montré un comparaison de pogba sur la génération actuelle FIFA 21 et le nouveau modèle, où lors de l’étirement de la jambe ou du contact avec le ballon, les muscles des jambes dépassent de la peau d’une manière que nous n’avons certainement pas appréciée dans les tranches précédentes.

En supplément, nous pourrions également voir une autre nouvelle fonctionnalité: déformation de balle. Cela ressemble à quelque chose du capitaine Tsubasa et, s’il est vrai que ce n’est pas si exagéré, c’est un effet qui ajoute du réalisme et consiste à voir la balle se comprimer au moment de recevoir le contact du pied et, probablement – parce que nous ne l’avons pas vue – lors de l’impact sur les poteaux. Et enfin il y a la mise en place d’un nouvel angle de caméra. Nous avons vu quelques secondes de cette fonctionnalité et la seule chose que nous avons vraiment remarquée, c’est que cette nouvelle caméra, inspirée du réalisme des émissions télévisées, s’éloignait parfois subtilement de l’action, nous permettant de voir davantage le terrain de jeu. En dehors de la caméra large susmentionnée, rien de ce qui précède n’aura d’effet sur les mécanismes du jeu. Il s’agit de additifs simplement cosmétiques dont le but est d’améliorer l’immersion à travers les yeux. Quel est le problème? Eh bien, pour l’apprécier en détail, vous allez devoir faire une pause et regarder une rediffusion. Ce sont des améliorations très subtiles qui ne méritent pas de mépris pour cela, mais elles peuvent ne pas aider à améliorer la réputation d’une FIFA qui, année après année, ne paie que pour des améliorations subtiles.

Comment allez-vous bouger maintenant?

La nouvelle génération permettra d’introduire des animations plus longues et plus réalistesDans le domaine purement jouable, l’une des innovations les plus importantes est la animations multi-touch. En fait, Sam Rivera a déclaré que pour lui, c’était la nouvelle fonctionnalité la plus pertinente de FIFA 21 next-gen. Au fil des années, l’équipe de développement a dû trouver un équilibre difficile entre la qualité des animations et les temps de réponse, où des temps de réponse plus longs correspondaient à des animations plus réalistes, ce qui était inacceptable dans un jeu compétitif comme FIFA. Il s’agit ici d’un problème quelque peu paradoxal, mais il semble que la nouvelle génération permettra l’introduction d’animations plus longues et plus réalistes, mais qu’elles peuvent aussi être interrompues instantanément afin de ne pas sacrifier l’immédiateté dans les contrôles. Cela semble bien, mais nous ne pouvons pas vraiment l’apprécier en action.

Et puis vient le humanisation des joueurs cela, d’une certaine manière, semble lié à l’apparence et renvoie au comportement des footballeurs lorsqu’ils n’ont pas le ballon, le langage corporel. Sur la page EA, ils ont abordé cette question il y a quelques mois, se référant par exemple au fait qu’un joueur a ajusté ses leggings lors d’une remise en jeu. Dans la présentation, nous pourrions en voir un peu plus. Ce que nous avons apprécié, c’est la façon dont les joueurs ont fait toutes sortes de gestes pendant le match. Nettoyer le nez, ajuster la bande du capitaine, étirer les bras pour donner des directions, passer les mains dans les cheveux; Ce sont de petits comportements que nous allons voir maintenant et qui rendront le processus moins rigide de minute en minute. Et il ne s’agit pas seulement de ce qui se passe avec les gestes, mais aussi de la posture générale des joueurs lorsqu’ils sont loin ou près du ballon. C’est quelque chose que nous avons tous remarqué, mais à quoi nous ne prêtons peut-être pas beaucoup d’attention dans un jeu vidéo: lorsqu’un joueur est proche du ballon, sa posture doit être différente de celle où il en est loin. L’un est plus serré et prêt pour l’action et l’autre est laxiste. Eh bien, maintenant, cela sera également présent dans FIFA.

Que ressentirez-vous?

L’une des nouveautés qui a le plus retenu notre attention dans cette édition de la FIFA a été les nouvelles introductions et célébrations cinématographiques. Avant un match comme Liverpool contre Manchester United, on verra des cinématiques de personnes arrivant au stade, avec de nouveaux commentaires, et selon l’arène ou la région, certains bâtiments déploieront de la fumée dans leurs tribunes. Nous avons très peu vu cela, mais cela a vraiment amélioré l’action et ajouté une autre faiblesse de la FIFA qui a toujours été l’atmosphère.

Même les garçons de balle célèbreront des objectifs vraiment mémorables, tandis que la foule se sentira plus frénétiqueUn autre élément atmosphérique important sera le célébrations, auxquels s’ajouteront de nouveaux pour des buts vraiment importants, où les buteurs pourront aller fêter avec le banc et même l’entraîneur. Selon Rivera, même les garçons qui ramassent les balles vont célébrer contre des objectifs vraiment mémorables, et même le public dans les gradins sera plus frénétique que d’habitude. Malheureusement, ici, nous avons également vu des choses que nous n’aimions pas. Par exemple, lorsque les joueurs se saluent, avant le match, ce sentiment de rigidité et de recyclage de chaque année persiste, avec les mêmes cameramen et les mêmes interactions quelque peu sans âme, et un autre problème est que tout cela est généralement dilué avec le passage des parties, avant la répétition constante des mêmes ressources narratives et visuelles.

Ce qui suit a été inclus dans le segment des moyens de jouer, mais nous pensons que cela convient mieux ici: Rivera a souligné que FIFA 21 pour PS5 profitera des capacités DualSense, allant des balles au poteau, aux arrêts et plus encore. Lorsque vous frappez la balle avec votre jambe droite, vous ressentirez une vibration du même côté du contrôleur, par exemple. Au fil du temps, les joueurs perdront de l’endurance physique et lorsque vous voudrez sprinter plus tard dans le jeu, le déclencheur correspondant offrira plus de résistance pour refléter l’épuisement de vos joueurs. Même les contacts de mêlée entre footballeurs vont se sentir différents dans cette version nouvelle génération, même si les auteurs nous ont assuré qu’il était difficile d’illustrer cet aspect lors de la présentation.

Comment vas-tu jouer?

EA Sports n’a pas manqué l’occasion de parler des temps de chargement plus courts, même s’il n’a pas pu nous fournir de données concrètes. Qu’en est-il des modes spécifiques ou des innovations de la dernière version de FIFA 21? Sam Rivera a précisé que les principes fondamentaux du jeu resteront les mêmes et que pratiquement tous les changements de ce qu’ils appellent Gen 5 seront visuels. De son côté, Lafraniere a expliqué que toutes les versions du jeu en Gen 5 seront les mêmes, à l’exception de la version PC qui continuera à utiliser le même moteur de la génération actuelle et sous réserve des fonctionnalités exclusives du contrôleur DualSense, bien sûr. Lafreniere a également laissé ouvert le possibilité de nouveau contenu FUT pour la nouvelle génération, bien qu’il ne puisse pas entrer dans les détails.

Lafreniere a laissé ouverte la possibilité d’un nouveau contenu FUT pour une nouvelle générationConcernant le VAR, Sam Rivera a déclaré que c’est quelque chose dont ils discutent et qu’ils savent que cela fait déjà partie intégrante du football, mais qu’ils devront envisager à l’avenir. Et la même chose s’applique aux fins de jeu croisé: C’est un élément important dont ils discutent, bien qu’il n’y ait pas de jeu croisé dans cette version. “Nous comprenons l’importance du social et nous voulons que les joueurs abattent ces barrières, mais c’est quelque chose dont nous continuons à discuter”, a déclaré Lafraniere. Et le football féminin? Qu’en est-il du mode carrière solo? Le mode histoire? Malgré la question, rien de tout cela n’a pu être clarifié lors de la présentation et, pour l’instant, nous supposons que cela correspond à l’explication sur les éléments fondamentaux du jeu qui ne recevront pas encore de modifications. Avec tout cela, que pensez-vous des avancées de cette version nouvelle génération? Est-ce ce que vous attendiez? Il ne reste que quelques semaines avant que nous puissions profiter du jeu à la maison, et si vous avez déjà l’original, FIFA 21 sera mis à jour gratuitement sur PS5 et Xbox Series X / S.

